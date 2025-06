'A partir de dijous': Gerra d'aigua freda de Roberto Brasero per a mitja Espanya

Roberto Brasero és un dels experts del temps més famosos del país. No només per la seva divertida manera de comunicar, sinó per no perdre mai el fil de la meteorologia. Aquesta vegada, ha analitzat a Antena 3 el temps en aquesta primera setmana de juny, que ha començat per tot el que és alt.

El meteoròleg ha indicat que, aquest dimarts, Espanya s'ha llevat amb un ambient més fresc i ennuvolat que en jornades anteriors. I és que fa tot just tres dies que es va tancar un mes de maig històric per les seves altes temperatures. De fet, l'AEMET ha confirmat que els dies 30 i 31 van ser els més calorosos registrats en un mes de maig des de 1950.

Aquest episodi va deixar màximes que van superar els 40 graus al sud peninsular, com Sevilla, on aquest dilluns el termòmetre ni tan sols va arribar als 30. D'aquesta manera, s'ha marcat una diferència de deu graus en tot just 48 hores. En canvi, a Balears, Madrid, Castella-la Manxa i Granada encara mantenien temperatures elevades, situant-se entre les més càlides del país.

Un dimarts de recés abans de la tornada a la calor

Paral·lelament, aquest dimarts s'ha consolidat aquest canvi de patró, amb un descens tèrmic generalitzat i l'arribada de tempestes intenses. Cels coberts han predominat a la meitat nord, mentre que els núvols d'evolució aniran guanyant terreny al llarg del dia. Tot plegat donant lloc a ruixats i tempestes acompanyades de calamarsa i ratxes de vent molt fortes.

Les regions més afectades seran Castella i Lleó, País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó, així com Castella-la Manxa, Jaén, Granada, Almeria, Múrcia i Castelló. Malgrat el descens tèrmic en moltes zones, en punts com Múrcia, Lleida o Balears encara s'han registrat les temperatures més altes del país. En contrast, ciutats com Toledo, Ciudad Real o Granada, que ahir van superar els 35 graus i avui no passaran dels 30.

La raó d'aquest canvi de temps que durarà unes hores

Aquest canvi es deu a l'entrada d'una zona de baixes pressions, que ha desplaçat la massa d'aire càlid cap al Mediterrani. Per aquest dimecres, no es descarten encara alguns ruixats a Aragó i Catalunya, mentre que a la resta del nord peninsular persistiran els núvols. Al sud, però, les temperatures començaran a recuperar-se.

Dijous marcarà un nou punt d'inflexió: les baixes pressions es retiraran i tornarà la calor. Només l'extrem nord mantindrà un ambient ennuvolat, amb pluges febles a Galícia i tempestes als Pirineus. A la resta del país s'espera un cel serè i temperatures a l'alça.