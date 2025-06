Arriba la felicitat a Catalunya: en aquestes comarques plourà amb ganes i refrescarà

Catalunya acaba de deixar enrere una setmana força intensa, en què l'estiu sembla haver arribat de manera sobtada. La recta final del mes de maig ens ha deixat temperatures de rècord, i el juny també ha arribat carregat de sorpreses. Així, els primers dies d'aquest mes porten bones notícies per a molts a Catalunya.

I és que la inestabilitat atmosfèrica serà la gran protagonista en bona part de Catalunya durant aquest inici de setmana. Després d'un dilluns que ja ha començat amb precipitacions, el dimarts portarà un ambient una mica més estable al litoral i prelitoral. Ara bé, algunes comarques continuaran amb risc de xàfecs intensos i tempestes.

Les pluges continuen descarregant en part de Catalunya

Durant la matinada i matí de dilluns, s'han registrat precipitacions generalitzades al nord-oest de Catalunya, especialment al Pirineu i el Prepirineu. Segons els mapes, les acumulacions podrien superar els 50 mm a zones del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà i part del Ripollès. Allà, fins i tot, es detecten nuclis de precipitacions que freguen els 100 mm.

Així mateix, no es descarten fenòmens intensos com tempestes acompanyades de calamarsa o fins i tot alguna pedregada puntual. El terç oest, incloses comarques com el Solsonès, la Noguera i el Segrià, també registrarà pluges destacables, tot i que de menor intensitat. El model pronostica que aquestes precipitacions persistiran fins a la matinada de dimarts, quan el panorama començarà a canviar.

A partir de dimarts, el sol tornarà a dominar al litoral i prelitoral, sobretot al Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf o el Maresme. Tanmateix, no es descarten alguns xàfecs d'evolució a zones del Pirineu a la tarda. Un dels aspectes més destacats serà la baixada de les temperatures.

Una clara baixada de les temperatures

Després de diversos dies de calor, el pas del front fred provocarà un descens tèrmic notable, especialment al centre del dia. L'entrada d'aire fresc serà benvinguda a les comarques interiors, on l'ambient es tornarà més agradable. De cara a dimecres, es preveu una nova intensificació de la inestabilitat.

Tot plegat amb la possibilitat de tempestes més generalitzades i una nova caiguda de les temperatures. L'ambient fresc i plujós es mantindria durant la segona meitat de la setmana, marcant així un respir tèrmic després de les últimes jornades de calor. Així doncs, la pluja i el descens tèrmic seran ben rebuts a moltes comarques catalanes.