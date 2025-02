Ni pluja, ni neu: El fenomen meteorològic que té enamorat Francesc Mauri

Francesc Mauri torna a estar en una d'aquestes setmanes emocionants per a la seva professió. I és que lluny de ser una primera setmana de febrer tranquil·la, es presenta amb múltiples fenòmens. Durant aquests primers dies s'està travessant un anticicló que, com ja ha estat normal, deixa estampes de pel·lícula en punts de l'interior.

Un exemple és la situació que es viu des de fa dies i cada matí a Lleida i voltants. La boira ha aparegut després de setmanes de treva i ho ha fet per tot el que és alt. Així ho ha mostrat el mateix Francesc Mauri amb unes imatges que semblen tretes d'una pel·lícula.

En les fotos es pot veure el panorama de ple hivern que ha registrat la ciutat de Lleida a primera hora d'aquest dimarts. Concretament, a les 07:00 hores del matí no es veia molt més que l'edifici de davant de les cases. La boira era espessa i les temperatures gèlides.

Francesc Mauri mostra la realitat de l'hivern en molts punts de Catalunya

Ni més ni menys que 2,9 graus sota zero ha registrat aquest dimarts la capital del Segrià. Unes temperatures que han deixat un matí congelat que s'anirà superant amb el pas de les hores. De fet, altres experts asseguren que a mesura que avanci el dia la situació s'anirà relaxant en aquesta zona de l'oest de Catalunya.

Mentrestant, Francesc Mauri ha volgut compartir aquestes imatges perquè tothom contempli els regals que també deixa l'hivern en algunes zones. En aquest sentit, l'home del temps de TV3 ha escrit: "A trenc d'alba, la boira és la protagonista al pla de Lleida". Les imatges no donen marge per a moltes confusions i denoten que en zones d'interior l'hivern està passant pel seu millor moment.

En la mateixa línia han seguit altres punts del país aquest dimarts al matí. Les temperatures han caigut en picat, mostra també de la potència de l'anticicló. És habitual que durant aquests fenòmens els mercuris descendeixin de manera considerable i que sigui a partir del migdia quan el sol comenci a escalfar una mica més.

Un fred que té corda per a molts dies

En punts del Pirineu com Das han despertat a vuit graus sota zero, una temperatura extrema no apta per a fredolics. Així i tot, els experts han avisat que les boires i les temperatures començaran a afluixar a primera hora de la tarda. El sol podrà fer acte de presència i en zones del litoral la bonança serà més notable.

Això sí, tot això durarà poc, ja que entre dijous i divendres arriba un altre front fred que deixarà Catalunya literalment congelada. Arribat de l'est d'Europa, el front farà descendir encara més les temperatures i podria fins i tot portar precipitacions. La neu tornarà a caure al Pirineu i es viurà un cap de setmana de ple hivern en un mes de febrer que ha arribat amb més ganes que mai.