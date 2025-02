'A partir de les 18:00...' Avís urgent per fortes tempestes en aquestes comarques

Catalunya travessa aquest dimarts una jornada amb previsió de pluges intenses en diverses comarques. D'aquí que els experts ja hagin avisat que en alguns punts els xàfecs seran de notable intensitat. Encara que el dia ha despertat amb cels relativament clars en moltes regions, és qüestió d'hores perquè arribi un gran canvi.

Lluny d'apuntar a cegues, els experts tenen clar quan serà el pitjor moment del dia. I és que a partir de les 18:00 hores de la tarda és quan es preveuen les pluges més fortes. Sobretot en algunes comarques del nord-est de la regió, on serà necessari resguardar-se i prendre precaucions al volant.

Es preveu que la pitjor part la rebran a les comarques gironines de la Selva, el Gironès i zones properes. Per allà arribaran pluges intenses i els xàfecs amb possibles pedregades i tempestes. Paral·lelament, es preveu la caiguda d'una mica de neu als Pirineus, especialment a les cotes més altes.

Les pluges tornen amb força a Catalunya

Segons els meteoròlegs, les pluges podrien superar els 20-25 litres per metre quadrat en algunes zones. Una situació de marcada inestabilitat, que es produirà per la interacció de diversos factors meteorològics. En primer lloc, per l'arribada d'una massa d'aire fred que provocarà la formació de baixes pressions sobre la costa.

Això, combinat amb la presència de vents marítims, serà el desencadenant de les tempestes. A més, els experts apunten a la presència de corrents d'aire calent que ascendeixen ràpidament que assoliran altituds de fins a 3000 metres. El que afavorirà la formació de núvols de tempesta destacables.

La previsió és que les precipitacions més intenses s'iniciïn al voltant de les 18:00 hores i s'intensifiquin en les hores següents. En alguns casos, els xàfecs podrien anar acompanyats de calamarsa. Això farà augmentar la perillositat del fenomen, per la qual cosa es recomana precaució.

Pluges en moltes altres comarques de Catalunya

Les tempestes més fortes es concentraran al litoral i a les zones properes a la Selva i el Gironès. Encara que també es poden estendre a altres àrees properes com el Vallès Oriental i el Baix Empordà. Malgrat la duresa de la previsió, els meteoròlegs destaquen que les tempestes seran de caràcter puntual, encara que localment molt intenses.

En definitiva, Catalunya acomiada l'última setmana de febrer amb un temps molt inestable. Caldrà seguir de prop l'evolució dels pronòstics per saber què passarà en els pròxims dies. En plena setmana de Carnaval, sembla que les pluges també es volen divertir una mica.