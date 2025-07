Confirmat: Aquest dia baixen les temperatures i arriben tempestes a tot Catalunya

Catalunya es prepara per a un canvi important de temps, després de setmanes de molta calor. Les previsions són clares i apunten a un canvi de tendència a bona part del territori català. Sens dubte, una gran notícia per als més calorosos i per als qui ja se'ls està fent llarg l'estiu.

Els primers canvis arribaran dijous, si bé serà especialment durant el cap de setmana quan el descens tèrmic i la inestabilitat atmosfèrica es notaran més. Després de diversos dies de calor persistent i temperatures elevades, els mapes ja confirmen un alleujament tèrmic i l'arribada de tempestes generalitzades. Les previsions mostren una baixada clara de la temperatura, fet que indica un refredament generalitzat de l'aire en capes mitjanes.

Un descens notable de les temperatures a Catalunya

El gràfic de temperatura i precipitació a Barcelona reflecteix un descens el dissabte, amb una mitjana que passa de valors de 20 graus a registres pròxims als 15. Aquesta caiguda de temperatura s'alinea amb un clar repunt de les precipitacions, senyal que s'esperen tempestes a diversos punts de l'interior i nord del territori. A més, els mapes mostren l'entrada d'una massa d'aire inestable per l'oest, que afectarà de ple Catalunya.

Aquesta situació sinòptica afavoreix el desenvolupament de tempestes a causa del contrast entre l'aire fred en alçada i la calor acumulada en superfície, fet que provoca una atmosfera més inestable. En conseqüència, s'esperen tempestes localment intenses al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i possiblement a comarques de l'interior de Girona. També a Lleida i al prelitoral de Barcelona i Tarragona.

Aquestes tempestes podrien venir acompanyades de ratxes fortes de vent, calamarsa i ruixats intensos en curts períodes de temps. Les temperatures, fins ara per sobre de la mitjana, tendiran a normalitzar-se o fins i tot quedar per sota durant el cap de setmana. La previsió apunta a un respir tèrmic que moltes zones del país agrairan després d'una setmana marcada per la calor.

Les tempestes descarregaran amb força

La situació continuarà sent dinàmica, i no es descarta que es repeteixin episodis tempestuosos també a l'inici de la pròxima setmana. Es recomana seguir l'evolució meteorològica a través dels canals oficials del Meteocat i l'AEMET per conèixer els avisos vigents. Amb aquesta informació, es confirma que el juliol canvia de tendència i que, de moment, algunes zones de la regió tindran un respir.