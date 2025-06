Confirmat: els meteoròlegs donen la millor notícia sobre la calor infernal a Catalunya

Després de diversos dies marcats per una intensa onada de calor que ha deixat temperatures asfixiants a tot el territori català, arriben bones notícies. Almenys per a aquells que necessiten de manera urgent una treva davant d'aquest episodi únic i històric de calor. Els mapes de previsió s'aveïnen esperançadors per a comunitats com Catalunya, una de les més afectades per les altes temperatures.

I és que els experts han confirmat que s'espera un canvi de temps a partir de dijous. Tot això per un descens de les temperatures i l'entrada de pluges generalitzades que podrien alleujar la situació. Segons les previsions, la calor continuarà afectant Catalunya durant dilluns, dimarts i gran part de dimecres, amb termòmetres que superaran els 35 graus.

Una baixada clara dels mercuris

Tanmateix, a partir de dimecres a la tarda i especialment dijous, el mercuri començarà a baixar de manera clara. D'aquesta manera, es permetrà una recuperació de les temperatures cap a valors més normals per a aquesta època de l'any. La millor notícia, però, ve del cel.

El mapa d'acumulació de precipitacions mostra una imatge encoratjadora per a Catalunya. S'observa una franja de pluges que afectaria el nord-est del territori, amb acumulats de 100 mm en zones del Pirineu i Prepirineu Oriental. També al Ripollès o la Garrotxa i a comarques com Osona, la Selva, el Vallès Oriental i l'Alt Empordà.

Aquestes precipitacions s'aniran estenent des de dimecres a la tarda i podrien mantenir-se, amb variacions, durant dijous, divendres i fins i tot part de dissabte. Alguns mapes fins i tot apunten a un cap de setmana amb ambient més fresc i noves pluges, especialment durant la jornada de dissabte. Davant d'aquesta previsió, sembla que el juliol vol començar amb un to més suau.

Encara queden hores de molta calor

Si bé l'onada de calor estarà en boca de tothom, l'arribada de nuvolositat, inestabilitat i precipitacions promet un respir, sobretot per a la ciutadania. Sens dubte, els col·lectius vulnerables són els que més han patit nits tropicals durant diversos dies consecutius. En resum, paciència fins dimecres.

Les últimes sortides dels models donen motius per a l'optimisme. Catalunya podria acomiadar-se de la calor extrema a favor d'un ambient més humit i suportable que afavoriria la població en general. Si es compleixen aquestes previsions, el juliol començaria amb condicions molt més normals de l'habitual, després d'un inici d'estiu especialment dur.