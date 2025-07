Confirmat: Tornen les tempestes fortes a Catalunya i baixen les màximes aquest dia

Després de diversos dies de calor intensa a tota la Península, el temps comença a canviar els pròxims dies. L'aire més fred començarà a desestabilitzar l'atmosfera, provocant pluges i tempestes localment fortes en diverses regions del nord peninsular, inclosa Catalunya. El canvi ve motivat per una important caiguda de pressió atmosfèrica en nivells alts, quelcom poc habitual en ple mes de juliol.

Aquesta davallada està relacionada amb el pas d'una zona d'aire més fred, que ajuda a activar la formació de tempestes. Dijous ja es notarà un canvi amb l'entrada de vents d'oest i nord-oest al terç nord peninsular. Aquesta situació afavorirà l'acumulació de nuvolositat i deixarà precipitacions al vessant cantàbric.

Divendres serà el dia de punt d'inflexió

Tanmateix, l'episodi més destacable arribarà divendres, quan l'aire fred travessi el nord de la península. En aquell moment es donaran les condicions per a tempestes, amb la combinació de calor intensa, vents i l'energia addicional que aporten mars anormalment càlids. S'espera la formació de tempestes a Galícia, Cantàbric, Navarra i Euskadi, tot i que també adverteixen de nuclis molt actius al Pirineu aragonès i Catalunya.

En aquestes zones, segons Meteored, les tempestes descarregaran amb força, deixant abundant precipitació en poc temps, calamarsa de gran mida i ratxes fortes de vent. Dissabte persistirà la inestabilitat, amb ruixats que podrien estendre's a la tarda a Catalunya, on de nou s'esperen tempestes intenses. El vent d'oest i el cerç bufaran amb força al nord.

Per diumenge, la baixa atlàntica continuarà desplaçant-se per Cantàbria, generant noves pluges a Galícia, Cantàbria, Astúries, Castella i Lleó, Navarra i el País Basc. També hi haurà ruixats matinals a Aragó, Catalunya i València, que podrien intensificar-se a la tarda, sobretot a Navarra i Aragó. Les temperatures, per la seva banda, baixaran notablement a partir de divendres.

La calor té els dies comptats

Tot plegat posant fi a aquesta intensa onada de calor que ha deixat valors propers als 40 graus. Un respir tèrmic benvingut després de dies d'ofec. Un ofec més aviat habitual per a aquesta època de l'any.