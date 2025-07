'Dissabte...': Roberto Brasero confirma un gir de 180 graus amb el temps a Espanya

Espanya travessa una de les jornades més caloroses de l'any en ple cor de la canícula. Aquest dimecres, les temperatures tornaran a disparar-se, arribant als 41 en ciutats com Sevilla i Còrdova, i fins als 42 a Huelva. I segons els models meteorològics, demà dijous farà encara més calor.

El meteoròleg Roberto Brasero ha confirmat que les temperatures seguiran pujant al nord, amb increments d'entre cinc i sis graus respecte a ahir. Tanmateix, serà al centre, el sud peninsular i les Illes Canàries on es registraran els valors més elevats del país. Davant d'aquest escenari, l'AEMET ha activat avisos en nombroses províncies d'Andalusia, Castella-la Manxa, Madrid, Extremadura i Canàries.

Els termòmetres seguiran a l'alça

Es preveu que se superin els 35 graus al sud, zones del nord-est i també en punts de la vall del Miño, on Ourense podria arribar als 40. En zones com la vall del Guadalquivir, no es descarta que el mercuri torni a marcar els 42 graus, mentre que a Canàries també podrien superar-se els 38. Les temperatures mínimes seguiran sent molt altes, ja que no baixaran dels 20 a la meitat sud i l'àrea mediterrània.

La festivitat del Dia de la Verge del Carme, celebrada avui en moltes localitats costaneres amb les tradicionals processons marines, es desenvoluparà amb bon temps. Si bé hi haurà algunes boires matinals al litoral d'Alborán i al nord peninsular, el sol acabarà imposant-se, deixant un dia radiant i molt calorós. Però hi ha un canvi a la vista, i és que "el dissabte marcarà un abans i un després en aquesta onada de calor"

Segons Brasero, demà dijous començaran a baixar les temperatures a Galícia i Extremadura, descens que s'estendrà divendres a la resta de la península, excepte l'àrea mediterrània i Canàries. Dissabte ja es notarà a gairebé tot el país. Fins llavors, la calor serà extrema, però la treva és en camí.

Unes setmanes de molta calor

Cal recordar que, si bé les temperatures puguin donar lleus treves, l'estiu està instal·lat de ple al país. S'acosta un mes de calor intens a gran part del territori, ja que és el que toca pel calendari que travessem. De tota manera, qualsevol respir serà benvingut per tots aquells que prefereixen gaudir d'aquesta època de l'any amb una mica més de tranquil·litat