És oficial: els meteoròlegs es pronuncien sobre una nova onada de calor a Espanya

Després de diverses setmanes de calor intensa, els meteoròlegs llancen un missatge moderadament optimista. Aquesta setmana ha refrescat clarament a bona part d'Espanya, gràcies a l'arribada d'aire més fred del nord. I tot indica que l'ambient, encara que càlid, es mantindrà força suportable a la major part del país.

Les encarregades de mantenir a ratlla la calor sufocant a Espanya seran les masses d'aire més fred. Així ho reflecteixen els últims models meteorològics, que mostren com, malgrat un repunt tèrmic, l'impacte no serà tan extrem. Tindrem més moviment de masses d'aire, cosa que impedirà que la calor s'intensifiqui sobre la península.

La famosa dorsal africana podria tornar a guanyar força els pròxims dies, sí. Però tal com expliquen els meteoròlegs, els mapes a mitjà termini preveuen temperatures elevades, però dins de valors més normals.

Les temperatures seran altes, però res fora del comú

Així, s'espera que les màximes rondin els 37 graus a la vall de l'Ebre i sobre els 30-31 a l'interior de Catalunya, valors que, encara que alts, no serien excepcionals. Aquest dissabte, a més, s'espera que la calor es combini amb la inestabilitat atmosfèrica, a causa d'un petit embolcall d'aire fred en alçada. Això deixarà tempestes d'una certa intensitat a àrees del Pirineu, del centre i de l'est.

Aquesta situació, unida al vent marítim, farà que la calor sigui una mica més suportable al litoral i prelitoral, encara que les tardes siguin caloroses. De cara als pròxims dies, es repetirà aquest patró: períodes de calor més marcada seguits de l'arribada d'aire més fresc que suavitzarà l'ambient. Per ara, sembla que s'allunya el risc d'una onada de calor prolongada i extrema com les que hem patit altres estius.

En definitiva, encara que la calor tornarà i serà protagonista, els meteoròlegs insisteixen que no s'espera un episodi extrem ni especialment durador. La combinació d'aire més fresc en capes altes i la influència atlàntica ajudaran a mantenir les temperatures en valors alts però suportables. Un alleujament relatiu per a qui tem una altra onada de calor sufocant.

Els experts recomanen seguir els pronòstics

Toca seguir l'evolució dels mapes i prendre precaucions a les hores centrals del dia, hidratar-se bé i buscar ombra quan el sol sigui més fort. De moment, l'estiu fa gala de totes les seves virtuts. Amb tot, cal recordar que tot just som a mitjans de juliol, per la qual cosa encara queda molt per veure i viure.