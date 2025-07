'Poden descarregar amb ganes': Avís de Mònica Usart a aquestes 5 zones de Catalunya

Catalunya afronta aquest dijous una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica i el risc de ruixats localment intensos. La meteoròloga Mònica Usart ha llançat un avís per a cinc regions catalanes on la pluja "pot descarregar amb ganes" i deixar acumulacions considerables. Per tant, de moment, tot indica que la inestabilitat continuarà marcant l'actualitat climàtica de la regió

Durant la passada nit, les pluges ja s'han fet notar amb força al sud, especialment al Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Allà s'han activat avisos per risc de fenòmens violents a causa de la intensitat de les precipitacions. Aquestes primeres pluges només seran l'inici d'una situació que es preveu que es mantingui durant els pròxims dies

Unes pluges que aniran evolucionant amb el pas de les hores

Al llarg del matí d'aquest dijous, els ruixats continuaran afectant punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i Tarragona. Podran ser localment intensos, amb risc de tempestes i acumulacions destacables en poc temps. La previsió indica que, a mesura que avanci la jornada, la inestabilitat es desplaçarà cap a l'interior del territori, el Pirineu i el Prepirineu

Allà els ruixats també podran ser forts i anar acompanyats de tempesta, calamarsa i fins i tot ratxes de vent intenses. Tot i aquest ambient inestable, les temperatures tendiran a pujar lleugerament respecte a la jornada anterior, especialment a les comarques de Ponent. La sensació de calor continuarà sent molt continguda per a l'època de l'any, amb màximes que oscil·laran entre els 27 i els 32 graus

Sense dubte, valors relativament moderats per a un mes de juliol que, de moment, ens havia fet passar calor. Per als pròxims dies, Mònica Usart avisa que continuarà aquesta dinàmica de temps mogut. Divendres plourà a la costa i el prelitoral de Barcelona i Tarragona i, a la tarda, al centre i nord de Catalunya

Un cap de setmana passat per aigua

No es descarta la formació d'algun xàfec puntual que pugui sorprendre els veïns d'aquestes zones. De cara a dissabte, l'episodi de pluges s'intensificarà. Es preveu que les precipitacions s'estenguin per bona part de Catalunya, començant per les comarques de Ponent i avançant cap a la resta del territori

Serà un dia de paraigua imprescindible i possibles incidències localitzades. Diumenge, en canvi, s'espera una jornada més tranquil·la i estable, encara que amb restes de nuvolositat. Mònica Usart recomana seguir atents a l'evolució de la previsió i no confiar-s'hi