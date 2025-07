Oficial: es confirma la millor notícia sobre el temps a Catalunya en els pròxims dies

Tot i que sempre convé prendre amb cautela les previsions a mitjà termini, tot apunta que Catalunya viurà unes setmanes relativament tranquil·les pel que fa a la meteorologia. Això no vol dir que s'hagin acabat els dies de platja i piscina. Continuarà fent calor, però es podrà respirar i l'ambient serà força suportable.

Segons els mapes de previsió a llarg termini, no s'esperen episodis de calor extrema, almenys fins a mitjans d'agost. Un pronòstic especialment destacable tenint en compte que ja ha començat la canícula. Cal recordar que és el període considerat estadísticament com el més calorós de l'any.

Una calor normal per a aquesta època de l'any

Fins al 28 de juliol, al conjunt de la península i, en particular, a Catalunya, les temperatures seran les normals. I el normal és que faci calor, però res a veure amb els extrems que vam viure durant el mes de juny. La previsió és que tinguem temperatures força suaus per a aquestes dates.

Amb les prediccions actuals, no s'espera cap onada de calor significativa ni tampoc valors extrems de temperatura. Les màximes es mouran majoritàriament entre els 30 i 34 a l'interior, i una mica més baixes a la costa. El fet que la canícula pugui començar amb un temps més benigne és una molt bona notícia per als qui pateixen les altes temperatures.

Així com per a la vegetació i els embassaments, que podrien beneficiar-se d'un respir davant la intensa insolació d'aquestes setmanes. Els experts recorden que ofereixen una tendència general, però no substitueixen les prediccions diàries més precises. Per això, recomanen continuar consultant les actualitzacions meteorològiques a curt termini.

Un estiu una mica més suportable

Amb tot, tot indica que, almenys durant la segona quinzena de juliol, Catalunya quedarà al marge dels episodis més intensos de calor. Si es confirma, podríem parlar d'un estiu una mica més suportable del que es temia. En definitiva, després d'un inici d'estiu calorós, sembla que el temps donarà un respir a Catalunya.

Una notícia que molts celebren i que, segons els models, podria prolongar-se fins ben entrat agost. Serà llavors quan la calor més intensa podria tornar a fer acte de presència. Fins aleshores, sembla que gaudirem d'una calor més moderada i suportable.