Arriba la felicitat a Catalunya: Francesc Mauri confirma el millor pronòstic de tots

Francesc Mauri és un meteoròleg de TV3 que cada setmana repassa la previsió del temps per al cap de setmana. D'aquesta manera, avança i posa una mica de llum sobre com serà la tendència durant els dos dies més esperats de la setmana. En aquest sentit, ha donat una notícia que alegrarà les hores a molts.

I és que l'expert ha assegurat que, almenys el dissabte, "no pinta passat per aigua". Com sí que ho va ser l'anterior, on a la majoria de comarques catalanes es va necessitar el paraigua. No obstant això, per a aquest dissabte sembla que el panorama serà diferent.

Ningú ho diria, sobretot després d'un divendres passat per aigua i amb grans nevades. Com no podia ser d'una altra manera, Francesc Mauri també s'ha fet ressò d'aquest temporal de precipitacions i fred. Però ha volgut destacar que la pitjor part arriba aquest divendres i que, a partir de llavors, la tendència començarà a canviar.

Un temps que seguirà portant pluges, però també sol

Sí que seguiran les pluges i les nevades al llarg del cap de setmana, però de manera molt més dispersa i dèbil. En aquest sentit, el sol s'atrevirà a aparèixer al mapa a partir del dissabte. En especial a la zona de la costa sud i l'oest de Catalunya.

Per contra, les pluges es concentraran al Pirineu i el nord-est de la regió. La tendència del diumenge serà bastant similar, encara que amb una intensitat de pluges encara menor. Així i tot, els núvols residuals seguiran fent acte de presència en punts del nord-est.

El fred sí que sembla que no té intenció d'acomiadar-se, de fet, estrenyerà amb força en les pròximes hores. D'aquí que Francesc Mauri hagi avisat de la possibilitat de glaçades en zones agrícoles del territori. En aquesta ocasió, les comarques més afectades seran les d'interior i Ponent.

Les temperatures, de ple hivern

El descens de les temperatures serà especialment intens a partir de la nit i la matinada. La baixada dels mercuris s'allargarà fins al dilluns, quan els termòmetres podrien arribar fins als quatre graus sota zero. Una vegada més, els agricultors hauran de prendre mesures de protecció si volen evitar que les collites es facin malbé.

Amb tot això, el que queda clar és que el cap de setmana serà fred, plujós i amb algunes hores de sol. Una mica de tot per a un final d'hivern que ha sorprès a molts. Un gairebé inici de primavera que es resisteix a arribar, però que, com tot, acabarà caient pel seu propi pes.