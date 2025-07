Oficial: Roberto Brasero trenca el silenci i dona la millor notícia a 4 comunitats

En els pròxims dies viurem un gran canvi de temps a Espanya, confirma el meteoròleg Roberto Brasero. Ara bé, els primers indicis d'aquest canvi els tindrem ja durant aquest dimarts. Però no a tot el país, sinó només en algunes comunitats, molt castigades per la calor aquests últims dies.

En concret, l'expert d'Antena 3 ha assenyalat que, en part del Mediterrani espanyol, tindran un alleujament tèrmic. Segons explica el meteoròleg, les temperatures baixaran en diverses comunitats. Tot plegat suposarà un respir per als qui ja no aguanten més la calor.

Concretament, les comunitats més beneficiades seran Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Balears. Si bé la calor es mantindrà a moltes zones, aquestes quatre comunitats notaran un respir, quelcom que per a molts veïns serà tota una alegria. Aquesta nit les temperatures mínimes han estat una mica més altes, preludi d'un repunt de la calor que es notarà demà dimarts a la tarda a la major part d'Espanya.

Això sí, excepte precisament en aquestes zones de l'est i a la província de Màlaga, on no serà tan acusat. De fet, a moltes províncies serà el dia més calorós de la setmana, perquè dimecres i dijous s'espera un descens notable de les temperatures. Sobretot al nord i al centre peninsular, encara que a l'oest d'Andalusia continuaran sent molt altes.

Un dimarts de calor abans del respir de les pròximes hores

Dimarts serà una jornada típicament estiuenca, amb molt de sol i calor. Tanmateix, també hi haurà alguns núvols als extrems nord i est de la península. A Galícia i a l'oest d'Astúries, el vent humit de l'Atlàntic podria deixar pluges febles.

Pel litoral mediterrani, l'entrada d'humitat podria provocar plugims durant el matí, i a la tarda a les serres de l'interior del sud-est podrien registrar-se ruixats. A la resta d'Espanya, dominarà el sol. La calor, però, no durarà gaire.

Dimecres entrarà de nou vent del nord-oest que refrescarà l'ambient. S'espera un descens de les temperatures al centre i a la meitat nord de la península. En aquest sentit, Roberto Brasero assegura que es registraran màximes que podrien ser fins a vuit o deu graus menys que el dia anterior.

En contrast, al sud-est i a l'oest d'Andalusia les temperatures podrien repuntar lleugerament. Assolint valors propers als 40 graus a Múrcia, Màlaga i la vall del Guadalquivir. A la zona centre, les màximes rondaran els 30-32, mentre que a la meitat nord quedaran per sota dels 32.

Aquest refrescament vindrà acompanyat d'un augment de la inestabilitat, amb pluges que podrien ser intenses al nord de Catalunya i Aragó. Dijous continuarà la inestabilitat, amb tempestes fortes a l'est peninsular i Balears, coincidint a més amb un descens marcat de les temperatures. Segons Rubén del Campo, portaveu d'AEMET, a zones del nord es preveuen màximes entre cinc i deu graus per sota de l'habitual.

Roberto Brasero ja avança com serà el cap de setmana

Per exemple, a Pamplona s'esperen només 23, menys calor fins i tot que durant Sant Fermí. Malgrat aquest alleujament, la calor es mantindrà a la vall del Guadalquivir, amb màximes entre 38 i 40. Les tempestes, algunes amb calamarsa, també es desplaçaran durant dijous cap a Balears i el sud-est peninsular.

A partir de divendres la situació tendirà a estabilitzar-se, si bé encara quedaran algunes tempestes a l'est peninsular, que aniran perdent intensitat. El cap de setmana tornarà el temps estable i calorós, típic de l'estiu. Però mentrestant, el descens de temperatures a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Balears suposarà un alleujament molt ben rebut pels seus habitants.