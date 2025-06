Confirmat per l'AEMET: nou avís d'última hora per a les pròximes setmanes

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja ha mirat més enllà i té a punt la previsió del temps per a les pròximes setmanes a Espanya. Tot i que ja notem la calor, l'estiu està a punt de començar oficialment i les novetats per a aquesta època de l'any, també. Ara, els mapes són molt més concisos sobre el temps que s'acosta.

I és que les temperatures continuaran sent més altes de l'habitual a Espanya durant les pròximes setmanes. Així ho indiquen els últims mapes d'anomalia tèrmica difosos per l'organisme, corresponents als períodes del 16 al 22 i del 23 al 29 de juny. Tots dos mapes mostren un clar predomini de colors vermellosos intensos a tota la península Ibèrica, incloent-hi les Illes Balears i Canàries.

Més calor del normal a gairebé tota la península

El que confirma una anomalia positiva en la temperatura mitjana a dos metres d'alçada. És a dir, s'espera que les temperatures superin amb escreix els valors normals per a aquesta època de l'any. En concret, del 16 al 22 de juny, gran part del territori es troba dins de la franja d'anomalia d'entre un i tres graus.

Així mateix, algunes zones fins i tot freguen els tres i sis graus, especialment al sud i sud-est. Aquesta tendència es mantindrà, i fins i tot s'estendrà amb més homogeneïtat durant la setmana següent. Del 23 al 29 de juny, segons el mapa publicat per l'AEMET, mostra pràcticament tot Espanya tenyida de vermell.

Aquest patró càlid persistent, a més de resultar incòmode per a la població, pot tenir conseqüències en la salut, l'agricultura i el consum energètic. Les autoritats recomanen extremar la precaució, mantenir-se hidratat, evitar l'exposició prolongada al sol en les hores centrals del dia. També s'aconsella revisar les instal·lacions de climatització en centres educatius, residències i hospitals.

Una calor que ha arribat per quedar-se

Segons indica l'AEMET, aquestes anomalies tèrmiques no són un fenomen puntual, sinó una tendència que, previsiblement, anirà en augment. Tot i que aquest episodi encara no es considera una onada de calor en termes oficials, no es descarta que pugui derivar en una. Sobretot si les temperatures mínimes i màximes superen els llindars establerts durant diversos dies consecutius.

L'AEMET continuarà actualitzant aquests mapes cada setmana. Mentrestant, es recomana seguir les previsions diàries i els avisos oficials per estar al cas de possibles canvis. Ara sí que sí, la millor manera de passar l'estiu serà estar en remull o a recer amb l'aire condicionat.