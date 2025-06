Francesc Mauri avisa del que passarà aquest cap de setmana a Catalunya: 'Continuarà'

Per a aquest cap de setmana, Francesc Mauri preveu un temps força tranquil a Catalunya. Ara bé, el meteoròleg ha parlat d'alguns petits matisos que convé tenir en compte en la seva previsió a 3cat. Els caps de setmana, molts aprofiten per fer activitats a l'exterior, per la qual cosa conèixer el temps resulta fonamental.

En aquest sentit, el meteoròleg de TV3 ha confirmat que el sol serà el protagonista. Això sí, també s'alternarà amb moments de núvols i alguns possibles ruixats a les zones més muntanyoses. A més, si bé estem a mitjans de juny, la calor no donarà treva, amb temperatures que podrien recordar més al mes de juliol i fins i tot a l'agost.

Sol i calor, amb poca probabilitat de pluja

Com ha explicat Francesc Mauri, aquest cap de setmana a Catalunya no serà 100% assolellat. Tot i que el sol dominarà en general, els intervals de núvols hi seran presents, especialment durant dissabte i diumenge. "No es descarten algunes precipitacions en forma de ruixat", especialment al Pirineu o a les comarques de Ponent.

De tota manera, comenta Mauri, en general aquestes pluges seran molt febles i disperses. Per tant, no s'esperen precipitacions significatives, però els núvols podrien donar una mica d'ombra. Així, oferiran un petit alleujament a les altes temperatures que es pronostiquen.

Les altes temperatures, protagonistes absolutes de les jornades

Del que no hi ha cap dubte és que la calor serà la veritable protagonista. La temperatura continuarà sent de juliol, tot i estar a la primera quinzena de juny. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunten que aquest cap de setmana s'experimentaran temperatures elevades a la majoria de la regió.

"La calor ens acompanyarà durant tot el cap de setmana, i es mantindrà alta durant els pròxims dies", ha apuntat Francesc Mauri. En algunes zones de l'interior, com la vall de l'Ebre, es podrien assolir màximes properes als 35 graus. Divendres serà la jornada amb més cels coberts, tot i que les precipitacions no seran rellevants.

El Meteocat preveu que aquests intervals de núvols i la probabilitat de pluges lleugeres es mantindran durant dissabte i diumenge. Com comenta Francesc Mauri, "és difícil que aquestes pluges siguin intenses". Però de tota manera es podrien acumular alguns litres, de forma molt localitzada, cosa que també es traduirà en un petit respir tèrmic.

Les temperatures continuaran sent altes la pròxima setmana, amb una pujada dels termòmetres cap a dimarts i dimecres. Segons els mapes de previsió, durant els dies posteriors al cap de setmana, les temperatures continuaran superant els valors normals per a l'època. La calor serà especialment destacable a l'interior de Catalunya, tot i que la xafogor també es notarà al litoral de Girona, Barcelona i Tarragona.