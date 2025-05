Nou revés dels meteoròlegs per a aquest dilluns: arriben fortes pluges i tempestes

La treva meteorològica del cap de setmana té les hores comptades a Catalunya. Tot sembla apuntar que, després d'uns dies de cels clars i temperatures altes per a aquesta època, el temps torna a fer un gir brusc. I és que el Meteocat ha confirmat el que molts temien.

Aquest dilluns, segons han avançat, tornen els ruixats i les tempestes en bona part del territori. Així, l'inici de setmana estarà marcat novament per la inestabilitat dels últims dies. Un panorama, sens dubte, molt diferent del d'aquest cap de setmana.

El Meteocat emet alertes per pluges en 5 comarques

El Meteocat ha llançat una alerta groga per pluges intenses que afectarà des de la tarda de dilluns a cinc comarques del quadrant nord-occidental. Alt Urgell, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Noguera estan en el punt de mira del radar meteorològic. Segons la previsió, en aquestes zones podrien registrar-se precipitacions de caràcter fort, acompanyades de tempestes i fins i tot calamarsa.

Encara que l'alerta se centra en aquestes cinc comarques, la inestabilitat s'estendrà també per bona part de l'interior. Les províncies de Lleida, la Catalunya central i punts de l'Ebre no se'n deslliuraran, de l'arribada dels ruixats. Algunes zones podrien veure com el dia comença tranquil i assolellat, però acaba amb cels coberts, xàfecs i descàrregues elèctriques.

Ratxes de vent, calamarsa i ruixats intensos

Les primeres hores de dilluns podrien arrencar amb alguna pluja feble al quadrant nord-oest. No obstant això, serà a partir del migdia quan la situació comenci a complicar-se. Es preveu la formació de noves bandes de precipitació al terç oest, que s'aniran desplaçant cap al centre del territori.

En molts casos, aquestes pluges vindran acompanyades de tempestes elèctriques. A les zones més afectades s'espera també l'aparició puntual de calamarsa i ratxes de vent intenses. L'acumulació d'aigua serà desigual, però en alguns sectors s'assoliran nivells destacats en poc temps.

Una setmana més d'inestabilitat a Catalunya

El panorama d'aquest dilluns no és una excepció en el que portem de primavera. Des del mes de març, Catalunya i gran part d'Espanya han viscut sota un patró meteorològic marcat per la inestabilitat constant. Les altes pressions han donat pas, una vegada i una altra, a sistemes frontals que deixen pluges recurrents.

I aquest dilluns es presenta complicat per a aquells que pensaven allargar el clima primaveral del cap de setmana. Catalunya s'enfronta a un altre episodi de pluges i tempestes que amenaça a enterbolir l'inici de la setmana. I, segons les previsions actuals, la inestabilitat podria prolongar-se durant els pròxims dies, almenys, fins dimarts.

De fet, per al pròxim 20 de maig, es preveuen alguns ruixats de cara a la matinada al Pirineu i a l'extrem nord-oest. Es podrien desplaçar a altres punts de la meitat nord del territori al llarg del dia, segons la predicció del Meteocat, i podrien anar acompanyats de tempesta.