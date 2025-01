Gir de 90 graus amb el temps a Catalunya: a partir d'aquest dia arribaran sorpreses

Es podria dir que la que acaba de començar serà una setmana rara, meteorològicament parlant, a Catalunya. No farà el fred de l'anterior, ni estarà assotada per un intens temporal, ni el vent despentinarà els caps. Podríem dir que serà una setmana d'inestable inestabilitat, o el que seria el mateix, el que ha començat tranquil, pot començar a torçar-se.

I és que la setmana ha començat amb núvols en gran part del territori, però sense ruixats. No obstant això, sí que podrien descarregar alguns núvols a la part nord de la regió, al Pirineu, al llarg del matí. Ja a la tarda, les precipitacions cauran al sud-oest, en comarques com la Terra Alta.

Per al dimarts la previsió és bastant semblant, encara que també entren en acció algunes nevades. Amb cotes a partir dels 1.200 metres d'altitud, la neu podria tornar la sensació d'hivern en alguns punts. Ara bé, serà a mitjans de setmana quan arribi alguna sorpresa que faci trontollar les previsions.

Un temps incert

L'estabilitat d'aquesta setmana a Catalunya es veurà potenciada per un canvi de temps entre el dimecres i el dijous. Serà llavors quan creuarà un front atlàntic que arribarà molt desgastat i amb alguna precipitació. També nevades lleus al Pirineu, sobretot, a l'Occidental.

La cota de neu rondarà llavors els 2.000 metres d'altitud, encara que podria baixar fins als 1.800. Però això no quedarà aquí, i el cap de setmana també arribarà amb altres sorpreses i novetats. Un nou front arribarà a Catalunya i podrà deixar afectacions a partir del diumenge.

Òbviament, encara queda molt per assegurar i confirmar amb certesa quin tipus d'afectacions provocarà al país. D'aquí que sigui recomanable tornar a seguir de prop l'evolució dels mapes. Sobretot tenint en compte que serà una setmana d'inestabilitat i sorpreses amb el temps.

Adeu a la setmana molt freda

Encara que el temps d'aquesta setmana no estigui del tot clar, segur que serà benvingut per molts. I més després d'haver superat la que es coneix popularment com la setmana dels barbuts. Al calendari sempre és la setmana més freda de l'hivern i, en aquesta ocasió, ha deixat a gairebé totes les comarques sota zero.

Per tant, si ara tindrem pluges, neu a les cotes més altes i una mica de núvols, pot semblar música celestial per als més fredolics. Això no vol dir que no faci fred, ja que el mes de gener segueix present, però amb menys sorpreses en aquest sentit. Així doncs, ha arribat el moment de canviar el folre polar pel paraigua al maleter del cotxe.