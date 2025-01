Atenció dimarts: alerta a Catalunya per les pluges i nevades en aquesta zona

Catalunya està pendent de l'evolució dels mapes, ja que aquesta setmana podria estar passada per aigua. Aquesta va ser la previsió durant diversos dies, encara que, de moment, sembla que no plourà massa. Almenys al llarg d'aquest dilluns, el qual només podria registrar alguna precipitació al Pirineu més a l'oest.

De cara a la tarda, també podria caure alguna gota més cap al sud de Catalunya, en comarques com la Terra Alta. No obstant això, de cara al dimarts la tendència podria canviar una mica més. Així es desprèn de la previsió d'alguns meteoròlegs, els quals apunten fins a la probabilitat de neu.

"Dimarts seguirem amb nuvolositat i precipitacions lleus d'oest cap a l'est", afirmen. De totes maneres, no s'espera l'arribada d'una gran borrasca a Catalunya, per la qual cosa la inestabilitat serà moderada. Això sí, el fred no desapareixerà tan ràpidament i seguirà deixant estampes de ple hivern en diferents punts del país.

Unes pluges que es barregen amb gèlides temperatures

Catalunya s'ha despertat aquest dilluns amb gran part dels cels tapats. I també amb molt de fred en punts del Pirineu. Un exemple són els fins a set graus sota zero de Boí i els menys sis de Tosa d'Alp.

En aquestes zones se segueix la tendència de la setmana passada, on gran part de la regió va estar literalment congelada. D'aquí que al llarg d'aquesta jornada pugui caure neu a partir d'una cota de 1.200 metres d'altitud. Les precipitacions seran lleus, però suficients per emblanquinar unes muntanyes assedegades de més nevades.

Amb aquest panorama es confirma que la setmana comença amb núvols, fosca i amb algunes pluges. També amb nevades a les zones més al nord i amb ambients tranquils, encara que ennuvolats, a la resta. Així serà la previsió, com a mínim, fins dimecres.

La neu deixarà amb ganes de més

Segur que la neu caiguda al llarg del dimarts serà insuficient per als que esperen que precipiti amb força. Però fins al moment no es preveu que el temporal vagi a més i que es pugui cobrir d'un gruix mantell blanc el Pirineu. Cal recordar que la setmana passada va nevar força a la part oriental.

Deixant una treva a punts com la Vall d'Aran que fa setmanes que registra bons nivells. Per a aquests dies, la regió pot anar preparant-se per a unes jornades més ennuvolades i plujoses a la part oest. Encara que res destacable, per la qual cosa millor és seguir l'evolució d'uns mapes que es mostren bastant tranquils.