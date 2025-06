Arriba la felicitat a Catalunya: les 3 comarques on plourà en les properes hores

Catalunya enceta una nova setmana amb una nova previsió meteorològica per als que ja són els últims dies de la primavera. De moment, la jornada d'aquest dilluns serà majoritàriament assolellada, tot i que marcada per un lleu descens de les temperatures. Tot plegat gràcies a la tramuntana, el característic vent del nord que bufarà amb moderació.

Després de diversos dies de calor intensa, aquest respir tèrmic ha estat ben rebut, especialment en zones on el termòmetre havia assolit registres notablement elevats. Avui, les temperatures continuaran sent altes, tot i que una mica més suaus. Es preveuen màximes de 35 graus a Lleida, mentre que al centre de Catalunya i en punts de l'interior la tendència serà diferent.

Els mercuris seguiran estant a l'alça

Malgrat aquest descens moderat, els valors continuaran situant-se entre tres i quatre graus per sobre de la mitjana climàtica per a aquesta època de l'any. El protagonisme del sol serà clar durant la major part del dia, però no faltaran algunes sorpreses durant la tarda. A partir de les primeres hores vespertines, està previst el creixement de nuvolositat en àrees de muntanya.

Especialment a les comarques del Ripollès, la Cerdanya i l'Alta Garrotxa, on podrien registrar-se alguns ruixats de caràcter feble i molt localitzat. Tot i que no es tracta d'una situació d'inestabilitat generalitzada, el fet que es registrin precipitacions suposa una novetat després de dies secs. En aquest sentit, es manté l'aixeta tancada a la major part del territori català, sense previsions de precipitacions.

Aquest lleuger alleujament en les temperatures ha estat interpretat per molts com una autèntica alenada d'aire fresc. El retorn del vent del nord, tot i que no excessivament intens, està ajudant a suavitzar la sensació tèrmica en algunes zones. Per ara, es manté el domini del temps estable, però amb un ull posat en aquestes tres comarques del Pirineu i Prepirineu Oriental.

L'alleujament esperat per molts

Una felicitat discreta, però, sens dubte, ben rebuda. Així doncs, sol i calor a la majoria del territori, però amb un petit alleujament gràcies a la tramuntana i amb una possibilitat de pluja al Ripollès, Cerdanya i Alta Garrotxa. Tot plegat retorna l'esperança d'un canvi de patró més humit en els pròxims dies.