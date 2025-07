'Les nits...': Mario Picazo confirma la pitjor notícia per a molts aquests dies

La calor continua sent la gran protagonista de l'estiu a Espanya, tot i que amb una lleu pausa en algunes regions. Durant aquest cap de setmana, s'espera un lleuger descens tèrmic, especialment al nord peninsular. Serà allà on l'anticicló es desplaçarà cap a l'Atlàntic, permetent l'entrada d'aire una mica més fresc.

Tanmateix, Mario Picazo ha confirmat el que molts temien: les nits continuaran sent molt caloroses. El meteoròleg adverteix que, durant el dia, es registraran alguns graus menys en ciutats com Madrid o Sevilla. Amb tot, l'alleujament serà escàs i les nits tropicals continuaran sent la tònica dominant.

La xafogor continuarà marcant l'actualitat

A Madrid, per exemple, després de diversos dies assolint els 38-39 graus, les màximes baixaran lleugerament fins als 36-37. A Sevilla, on el mercuri ha superat àmpliament els 40, s'espera un descens de només dos graus. A la nit, la sensació de xafogor persistirà.

Aquesta situació de calor acumulada afavoreix la formació de tempestes intenses a les tardes. La convecció generada per les altes temperatures, juntament amb aire fred i la humitat, està donant lloc a fortes tempestes acompanyades de calamarsa. Durant el cap de setmana, aquestes tempestes afectaran la meitat nord peninsular.

Galícia, Cantàbric interior, Castella i Lleó, alt Ebre, Pirineus, així com els sistemes Ibèric i Central, seran els més afectats. En contrast, el sud peninsular i Canàries gaudiran de cels més serens, tot i que amb presència de calitja. La pols en suspensió continuarà enterbolint el cel en moltes zones del sud i oest peninsular.

El pronòstic a mitjà termini no és optimista

Així mateix, apareixerà puntualment a les illes Canàries, on els núvols quedaran restringits al nord a causa de l'efecte dels alisis. Malgrat el lleuger respir en algunes regions del nord, el pronòstic a mitjà termini no és optimista. A partir de dimecres, s'espera que l'anticicló torni a la seva posició, la qual cosa provocarà una nova pujada de les temperatures.

La dorsal es reforçarà sobre la Península, i les màximes tornaran a situar-se entre els 35 i 38 graus a bona part de l'interior. Al sud-oest, es podrien superar els 40. Mario Picazo conclou amb un missatge clar: les nits caloroses continuaran acompanyant-nos, almenys durant uns quants dies més.