'Avui una mica més...': els meteoròlegs confirmen el pitjor sobre la calor a Catalunya

Catalunya i gran part d'Espanya han gaudit d'uns dies atípics per aquestes dates. Les temperatures suaus han donat treva just a les portes d'agost, un dels mesos tradicionalment més calorosos del calendari. Molts pensaven que l'estiu estava en pausa, però els experts ja adverteixen que l'alleujament no durarà gaire més.

I és que els pronòstics ho deixen clar: la calor torna. No de cop ni amb la força d'altres estius, però sí de manera progressiva. I ho fa amb un missatge directe des de la comunitat meteorològica: “Aprofiteu aquests dies perquè el bombo infern ja prepara les maletes”.

La calor torna a l'interior de Catalunya

Aquest dimecres les temperatures ja han donat els primers senyals del canvi. Segons apunten els meteoròlegs, s'ha notat “avui una mica més de calor cap a l'interior”, especialment en zones allunyades de la costa. Tot i que les primeres hores del dia han començat amb núvols baixos al litoral i al prelitoral central, el sol ha anat guanyant terreny.

Aquest patró, habitual en transicions d'estiu, anticipa una pujada tèrmica moderada però constant. De moment, la calor no és extrema, però comença a deixar-se sentir. Sobretot en comarques com el Segrià, la Noguera o l'interior del Camp de Tarragona.

El contrast amb les últimes jornades és clar. La brisa marina, que ha contingut el termòmetre a prop del mar, s'ha afeblit a les zones altes i més continentals. Aquestes diferències donen pistes del que està per venir.

L'agost comença amb calor... però també amb pluja

Malgrat l'augment de temperatures, la calor no arribarà sola avui, almenys no a tot arreu. I és que per aquesta mateixa tarda també s'esperen algunes precipitacions, especialment al Pirineu Oriental i la Serralada Transversal.

A més, s'espera que les precipitacions tornin amb més intensitat a mesura que avanci la setmana. Especialment divendres, quan "els ruixats seran més forts i extensos sobretot al Pirineu". Aquestes pluges, localment intenses, mantindran a ratlla les màximes.

I el cap de setmana no serà especialment calorós, almenys pel que apunten els pronòstics. Tot i que els dies seran més secs en general, les temperatures tendiran a baixar lleugerament en moltes comarques. Això sí, el canvi podria ser només temporal i la calor asfixiant seria a tocar.