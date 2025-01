Ni pluja, ni neu: alerten del fenomen que arribarà a Catalunya en les pròximes hores

Quan es parla d'un canvi de temps, normalment es pensa en la transició de sol a pluges. De calor a fred, i viceversa. Però el que arribarà en unes hores a Catalunya és un altre fenomen diferent dels esmentats.

El vent prendrà el protagonisme a mesura que avanci el cap de setmana a la regió. Lluny de convertir-se en un episodi puntual, s'espera que el vent duri uns quants dies a Catalunya. Tot això aportant més inestabilitat i sensacions tèrmiques més fredes.

Tal com avancen alguns experts, tot això serà el resultat d'un front amb vent del sud-oest que travessarà la regió. Els mapes apunten que dissabte a la tarda ja es podran començar a activar ratxes de fins a 40 km/h en alguns punts. Per si no n'hi hagués prou, el vent es barrejarà amb la pluja i la neu, que caurà a partir d'una cota de 2.100 metres.

El vent s'intensificarà amb el pas de les hores

Les nevades començaran a les cotes més altes del Pirineu Occidental, però a mesura que avanci el dissabte la probabilitat de neu anirà baixant. De fet, s'espera que la matinada de diumenge ja se situï al voltant dels 1.600 metres, deixant gran part del Pirineu lleidatà cobert. No obstant això, les precipitacions “més importants” s'esperen a partir de dilluns a Catalunya.

Serà aleshores quan les ratxes de vent puguin arribar a assolir fins als 80 km/h en alguns punts. Novament, el vent vindrà de la mà de precipitacions en forma de neu al nord-oest de Catalunya. Les cotes aniran variant en funció de l'hora, però tornaran a ballar entre els 2.200 i els 1.800 metres d'altitud.

Cal destacar que l'ambient fred, humit i ventós podria allargar-se fins dimarts. No obstant això, els experts recomanen anar seguint els mapes de previsió per estar pendents de noves actualitzacions. Més enllà de possibles canvis, el que està clar és que la bonança d'aquests últims dies té data de caducitat.

Calma abans de la revolució

El cap de setmana sembla que començarà tranquil a Catalunya. Segons el Meteocat, dissabte al matí el cel estarà serè i el sol escalfarà pràcticament a la totalitat del territori. Però a mesura que passin les hores la tendència anirà canviant i es formaran núvols cada cop més espessos.

Sobretot a la part oest i el Pirineu. Serà allà on la inestabilitat comenci a mostrar l'altra cara de la moneda i el temps de gairebé tardor d'aquests dies s'acabi. Tot això, recordem, dins de la normalitat d'un mes de gener que ja està arribant a la seva fi.