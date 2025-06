Ni pluges ni tempestes: Eloi Cordomí assenyala què passarà divendres a tot Catalunya

El meteoròleg Eloi Cordomí ja ha repassat els mapes per a les pròximes hores a Catalunya. I la veritat és que arriben novetats, després de diversos dies amb tempestes i ruixats a la regió. La situació tornarà a canviar en les pròximes hores, amb un retorn de l'ambient estiuenc que es traduirà, sobretot, en molta calor.

En aquest sentit, l'expert ha avançat que aquest divendres Catalunya viurà una jornada marcada per l'estabilitat atmosfèrica i la calma. Quedaran enrere els episodis de pluges i tempestes en molts punts. En la mateixa línia, el cap de setmana començarà amb sol i temperatures a l'alça.

Les pluges passen a un segon pla a Catalunya

La previsió per a divendres deixa clar que no s'esperen pluges ni tempestes significatives en cap zona del territori català. El dia començarà amb una mica de nuvolositat i humitat al nord, on podrien produir-se ruixats febles, especialment en punts del Pirineu. Tanmateix, a mesura que avanci el matí, el cel s'anirà obrint, deixant pas a grans clarianes i un ambient majoritàriament assolellat durant la tarda.

Només s'espera algun núvol puntual entre el Pirineu Oriental i el prelitoral de Barcelona, però sense risc de precipitacions. Aquest canvi es deu a la retirada de la bossa d'aire fred en alçada que en dies anteriors va provocar tempestes intenses al nord-est peninsular. Amb la seva retirada, i gràcies a l'arribada d'una dorsal subtropical des del sud, l'atmosfera s'estabilitza a tota la península.

A Catalunya, aquesta influència començarà a notar-se amb més claredat a partir de dissabte, tot i que divendres ja serà un dia molt tranquil. Les temperatures experimentaran un lleuger ascens, tot i que seguiran en valors moderats per a l'època. Les màximes oscil·laran entre els 24 i els 28 graus a la major part del territori, superant els 30 graus en algunes zones de l'interior.

Un exemple és la situació que es viurà a Ponent o a les Terres de l'Ebre. A la costa, l'ambient serà més suau, amb brises marines que ajudaran a contenir la calor. El contrast tèrmic entre el litoral i l'interior serà notable, però en general s'espera una jornada agradable, sense extrems ni ensurts.

Un cap de setmana per gaudir

També podrien aparèixer bancs de boira o núvols baixos en algunes zones costaneres a primera hora. Però desapareixeran ràpidament amb la sortida del sol. D'aquesta manera, Eloi Cordomí deixa clar que divendres serà un dia ideal per gaudir a l'aire lliure, amb cels serens i temperatures agradables.

Així mateix, ha assenyalat que el cap de setmana portarà un augment de la calor, especialment diumenge i dilluns, quan podrien assolir-se valors d'estiu. Però, per ara, Catalunya es prepara per a un divendres estable i sense ensurts meteorològics. Tot un luxe per a qui ja està de vacances.