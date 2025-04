Molta atenció aquesta tarda: avisen de més tempestes fortes i xàfecs a Catalunya

La jornada d'aquest dijous ha començat amb abundant nuvolositat en bona part de Catalunya. Especialment en zones de Tarragona, on s'han registrat precipitacions febles. Aquesta situació, lluny de millorar, es mantindrà activa durant les pròximes hores.

Segons els experts, aquesta tarda tornaran els xàfecs al Pirineu i Prepirineu català. La presència d'aire fred en alçada, sumada a l'efecte orogràfic i el vent de llevant, afavoriran el desenvolupament de nuclis tempestuosos. De fet, alguns d'ells podrien ser localment intensos.

En els models de previsió s'aprecia una franja de pluges més destacades que s'estén des de l'oest fins al nord-est de la regió. Aquestes precipitacions, encara que irregulars, podrien deixar acumulats significatius en sectors del Prepirineu de Lleida i l'oriental. La cota de neu es mantindrà elevada, al voltant dels 2.800 metres, per la qual cosa no s'esperen moltes nevades.

Els xàfecs porten unes temperatures canviants

Quant a les temperatures, es preveu un descens de les màximes en general. Encara que al litoral central i al prelitoral podrien experimentar un lleu ascens respecte a ahir. Això, juntament amb la humitat i la nuvolositat, mantindrà una sensació tèrmica una mica fresca a l'interior i més temperada a la costa.

De cara als pròxims dies, divendres i dissabte s'espera un ascens progressiu de les temperatures. Això sí, els cels seguiran enterbolits per nuvolositat alta i mitjana. No serà fins diumenge quan una nova pertorbació podria portar precipitacions més generalitzades a bona part del territori català.

Un temps típic de primavera

Per tant, es recomana precaució, especialment durant la tarda d'avui a les zones muntanyoses del nord de Catalunya. I és que és allà on es poden repetir els episodis de pluja intensa i tempestes. Això sí, cal recordar que tot això és típic d'aquesta època de transició primaveral.

Amb tot, són molts els que prefereixen que aquests dies faci un temps de gairebé estiu. Tot això a causa d'unes més que desitjades vacances de Setmana Santa. De nou, al llarg de la setmana que ve hi haurà una mica de tot, per la qual cosa no queda més que tenir paciència.