Mitja Catalunya en alerta per un avís d'última hora: arriben fortes pluges i calamarsa

El cel avui s'ha despertat ennuvolat en gran part de Catalunya, marcant l'inici d'un gran canvi de temps que tindrà lloc durant les pròximes hores. Encara que durant la matinada les pluges s'han limitat al quadrant nord-oest, s'espera que, al llarg del matí, les precipitacions vagin estenent-se progressivament a la resta del territori. Aquestes pluges, que podran presentar-se en forma de ruixats o xàfecs, afectaran especialment l'interior i les zones muntanyoses.

Encara que a la meitat est del territori les precipitacions seran més intermitents, al vessant sud del Pirineu occidental podrien assolir una intensitat destacada. En aquestes zones de muntanya, tant del Pirineu com del Prepirineu, es preveu que la pluja acumulada sigui força més abundant que en altres àrees. La previsió general apunta a una intensitat entre feble i moderada, però amb focus localitzats de pluges intenses.

El Meteocat activa alertes a mitja Catalunya per aquesta mateixa tarda

A mesura que avanci el dia, el risc de tempestes augmentarà, especialment durant la tarda. Segons ha informat el Meteocat, les pluges podrien anar acompanyades de tempestes elèctriques i, en certs casos, de calamarsa o pedra, la qual cosa podria complicar la situació en algunes comarques.

D'altra banda, també es preveu una baixada de la cota de neu, que començarà al voltant dels 2.000 metres al matí i descendirà fins als 1.400 metres a la nit. Un fenomen que es notarà sobretot al vessant nord del Pirineu.

Davant aquesta situació, el Meteocat ha emès avisos per pluges intenses en 21 comarques catalanes, un avís que estarà actiu des d'aquesta tarda. Entre les zones assenyalades es troben comarques de muntanya com Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà o Alt Urgell, així com altres àrees interiors com Noguera, Segarra, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià i Garrigues. També estan sota alerta regions del centre i sud del territori com Solsonès, Bages, Anoia, Alt Camp, Conca de Barberà, Priorat, Baix Camp, Baix Ebre, Terra Alta i Ribera d'Ebre.

A Ponent i a l'interior del Camp de Tarragona és on podrien registrar-se els ruixats més intensos del dia. S'espera que, en aquests punts concrets, la pluja sigui localment molt abundant i podria estar acompanyada de calamarsa. Per aquest motiu, es recomana extremar les precaucions en desplaçaments o activitats a l'aire lliure.

Les temperatures també experimentaran alguns canvis. La mínima serà una mica més alta que en dies anteriors, mentre que la màxima baixarà lleugerament a la major part del territori. Aquesta baixada serà més notable en les zones interiors, encara que als extrems del litoral la màxima podria ser una mica més elevada, a causa de la influència del mar.

Pel que fa al vent, començarà sent fluix i variable durant la matinada. No obstant això, al matí s'imposarà un vent de component sud, que bufarà amb una mica més d'intensitat. A partir del migdia, el vent de ponent anirà guanyant terreny a l'interior, mentre que al litoral predominaran els vents de component sud i també de component oest.

Així que, encara que el temps pugui donar alguna treva entre ruixat i ruixat, aquest Dissabte Sant tocarà treure els paraigües a pràcticament tota Catalunya. La inestabilitat continuarà present, així que convé no confiar-se i tenir a mà sempre el paraigua… per si de cas.