L'avís dels meteoròlegs per a la meitat de Catalunya: 'Es mantindrà tot el dia...'

Catalunya ha tornat a despertar amb molta estabilitat meteorològica i amb temperatures suaus a la major part del país. En la mateixa línia que els últims dies, aquest dijous tindrem sol i núvols, encara que amb absència de pluges. Això sí, els meteoròlegs han avisat d'un fenomen que no agradarà a tothom i que afectarà moltes comarques.

Es tracta dels núvols baixos, que es mantindran "tot el dia" a la major part del litoral i prelitoral. Encara que a la tarda s'espera que apareguin alguns clars, els núvols dominaran durant gran part de la jornada. Aquesta nuvolositat persistent es deu a un flux de vent de llevant que acumula núvols a la costa, incrementant la sensació de fred.

Aquesta nuvolositat no portarà precipitacions, però sí que ajudarà a tenir un dia força gris. A la resta del territori, el temps serà més assolellat. S'espera un dia majoritàriament assolellat en moltes àrees de l'interior i l'oest de Catalunya, encara que no faltaran alguns intervals de núvols alts.

Molts núvols i gens de pluja

La veritat és que les temperatures es mantindran agradables i les condicions seran òptimes per gaudir de la jornada a l'aire lliure. Parlem de valors suaus, per la qual cosa no s'espera un gran canvi respecte als dies anteriors. Al matí, les temperatures han estat fresques, amb algunes gelades febles al Pirineu, encara que sense grans variacions.

El dia tindrà ambient fred a les zones muntanyoses i més altes del país, però a mesura que avanci la jornada, se suavitzaran les temperatures. Al llarg del dia, les temperatures màximes rondaran els 12 °C i les mínimes no baixaran dels 5 °C. La combinació de l'estabilitat en el temps i la suavitat tèrmica afavoreix que les condicions siguin agradables per a les activitats a l'aire lliure.

Tanmateix, els meteoròlegs avisen que la boira persistent a la costa i a les zones properes al litoral pot reduir la visibilitat. Amb tot, es preveu que tot segueixi el seu curs amb normalitat. Així, la previsió general per aquest dijous indica que la meitat de Catalunya viurà un dia de núvols i sol.

Canvi dràstic de temps el cap de setmana

Amb una tendència cap a l'estabilitat i temperatures agradables. Encara que el flux de llevant mantindrà una nuvolositat constant al llarg del dia a les zones properes al mar. Aquesta tendència es mantindrà fins al final de la jornada, amb cels parcialment ennuvolats i algunes zones amb clars a la tarda.

S'espera una jornada de clima moderat, amb més sol a l'interior i núvols a la costa, però sense grans alteracions en el temps. Ara bé, el canvi de temps apareixerà dissabte. Serà llavors quan l'estabilitat es trenqui i el mapa es cobreixi de nevades i pluges.