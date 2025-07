Avís urgent del Meteocat: activa alertes per pluges intenses avui a 16 comarques

Quan pensem en juliol, imaginem sol radiant, cels serens i temperatures pròpies del ple estiu. Però no sempre és així: el temps, capritxós, pot fer un tomb i sorprendre amb pluges intenses i paisatges grisos. Avui, algunes zones de Catalunya viuran aquest gir inesperat del temps durant les pròximes hores.

De fet, el Meteocat ja ha avisat: toca jornada inestable. Amb el pas de les hores, el cel s'anirà carregant i les pluges podrien ser protagonistes en moltes comarques. Vents irregulars, tempestes puntuals i possibles calamarsades obliguen a mirar al cel i a tenir un paraigua més a prop que lluny.

El Meteocat activa avisos per pluja intensa a 16 comarques de Catalunya

Des de mitjan matí començaran a formar-se ruixats a les zones del Pirineu, el Prepirineu i el prelitoral nord i central. Aquestes pluges s'estendran durant la tarda cap a la resta de l'est català, afectant altres àrees del país. En la majoria dels casos seran pluges d'intensitat feble o moderada.

No obstant això, en alguns punts concrets, podrien assolir intensitat forta. A més, a l'interior del quadrant nord-est podrien acumular-se quantitats molt abundants. Les tempestes podrien venir acompanyades de calamarsa o pedra en certs moments.

Per això, el Meteocat ha activat alertes per pluges intenses en un total de 16 comarques. En avís taronja hi ha: Alt Empordà, Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Baix Empordà, Osona i Selva. El nivell taronja indica risc important, especialment per acumulacions i possibles tempestes.

D'altra banda, hi ha vuit comarques en avís groc: Lluçanès, Berguedà, Bages, Moianès, Vallès Oriental, Maresme, Vallès Occidental i Baix Llobregat. En aquests casos, tot i que el risc és menor, també s'esperen pluges significatives durant les pròximes hores.

Vent canviant i un descens de temperatures

Durant el matí, els vents més destacats han estat el mestral i la tramuntana, bufant als extrems del litoral. A l'Empordà, la tramuntana ha estat una mica més persistent. En canvi, al litoral central ha predominat el vent de sud-est, d'intensitat fluixa.

A mesura que avanci el dia, el vent canviarà. Al litoral sud, bufarà des del sud-oest amb intensitat fluixa a moderada. Al centre del litoral serà variable i fluix, mentre que a l'interior s'espera vent suau d'oest durant tota la jornada.

Les temperatures també registraran canvis perquè les mínimes seran similars o lleugerament més baixes respecte a dies anteriors. El descens pot ser moderat al nord-est. Pel que fa a les màximes, baixaran lleugerament a gairebé tot el territori, excepte al sud, on no es preveuen grans variacions.

La jornada d'avui estarà, per tant, marcada per la inestabilitat a Catalunya. Les alertes activades pel Meteocat conviden a seguir amb atenció l'evolució del temps. Especialment en aquelles comarques on les tempestes poden ser més fortes.