Ni pluja, ni neu: el Meteocat posa en alerta aquestes comarques en les pròximes hores

La borrasca Herminia, que està deixant sentir la seva força en bona part d'Espanya, tindrà un impacte destacat en certes zones de Catalunya. Serà durant el final d'aquest diumenge i la jornada de dilluns.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha activat diferents nivells d'avisos a causa de les ratxes de vent que s'esperen en diverses comarques. Especialment a la meitat nord del litoral, el Pirineu i el prelitoral.

Diumenge: risc per ratxes fortes en 12 comarques

Per a la tarda d'aquest diumenge, el vent bufarà de components sud i oest en general, intensificant-se a partir del migdia. Les ratxes més fortes es registraran a la meitat nord del litoral, la serralada Transversal i en cotes altes del Pirineu.

El Meteocat ha activat avisos de risc moderat en 12 comarques. La Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Sobirà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Osona, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès i la Selva.

Especial atenció es presta al Ripollès, on el perill per vent serà alt, situant-se com la comarca amb més risc en aquesta jornada.

Dilluns: segueix el vent i se sumen comarques a l'alerta del Meteocat

El dilluns, el temporal de vent no millora a Catalunya, amb ratxes intenses i una extensió de les alertes a noves zones durant el matí. Segons les previsions, el vent bufarà de component sud i oest. Serà d'intensitat moderada amb cops forts al litoral nord i central, especialment al Pirineu i el quadrant nord-est.

Durant la matinada i primeres hores del dia, el Meteocat afirma que les ratxes seran fortes i molt fortes al sector central del litoral i prelitoral.

Moltes comarques ja afectades el diumenge mantindran nivells de perill moderat, encara que ja no n'hi haurà cap amb risc alt. Tanmateix, altres àrees se sumaran als avisos. Vallès Oriental i Occidental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf entraran en alerta per ratxes de vent que podrien generar incidents.

Millora progressiva a partir de la tarda de dilluns

Amb el pas de les hores, la intensitat del vent començarà a disminuir. S'espera que a partir de les 18:00 del dilluns, els avisos per risc de vent s'eliminin completament en totes les zones afectades. Això marcarà una millora en les condicions meteorològiques.

Protecció Civil i el Meteocat han emès una sèrie de recomanacions per fer front a les condicions adverses. Es recomana evitar desplaçaments innecessaris a les zones amb alertes actives, assegurar elements susceptibles de ser desplaçats pel vent, i extremar precaucions en àrees a l'aire lliure.

Aquest episodi de vent se suma a les intenses pluges i el temporal marítim que la borrasca Herminia ha deixat en altres punts d'Espanya. Converteix aquest inici de setmana en un període complicat per a diverses comunitats.