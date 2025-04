La neu torna a Catalunya: aquest dia tornarà a nevar a molts punts del Pirineu

El Pirineu es prepara per rebre noves nevades aquest cap de setmana, segons indiquen les previsions meteorològiques. Encara que la cota de neu serà alta, els aficionats als esports d'hivern hauran d'estar atents als canvis. I és que sembla que l'hivern es resisteix a deixar-se veure i seguirà oferint una estampa més pròpia de mesos anteriors.

De cara al dissabte, amb major intensitat cap al migdia i la tarda, s'espera l'arribada de precipitacions en forma de neu. Segons els models meteorològics, la cota se situarà al voltant dels 2.500 metres. El que indica que només les zones més altes del massís rebran acumulacions significatives.

A més, el vent de component nord-oest en altura podria intensificar la sensació tèrmica de fred en aquestes àrees. Per al diumenge, el pronòstic mostra una jornada inicialment assolellada, amb una treva en les precipitacions durant la major part del dia. No obstant això, a la tarda i la nit, es preveu un nou episodi de precipitacions, però amb una cota de neu encara més elevada.

Això suggereix que la major part de la precipitació podria caure en forma de pluja a les cotes inferiors, mentre que els cims més alts rebrien nous aportaments de neu. Els mapes de previsió mostren l'acumulació de neu prevista per als pròxims cinc dies al Pirineu. Es poden observar acumulacions significatives a les zones més elevades, on hi haurà els gruixos de neu més destacables.

La neu allarga la temporada d'hivern al Pirineu

Aquestes condicions meteorològiques poden tenir impacte en les activitats de muntanya i en la infraestructura de les estacions d'esquí. Cal recordar que ja es troben a la recta final de la temporada, si bé encara tenen nevades. D'aquí que es recomani consultar els parts meteorològics actualitzats abans de planificar les seves sortides.

Ja que la presència de neu a cotes altes i el vent poden influir en la seguretat de les rutes. Amb tot, el cap de setmana portarà episodis intermitents de neu al Pirineu, amb una cota alta que limitarà l'acumulació a les zones més elevades. L'alternança entre precipitacions i períodes d'estabilitat fa preveure una meteorologia variable, per la qual cosa és recomanable seguir l'evolució dels mapes.

Un temps inestable en moltes comarques

Més enllà del Pirineu, Catalunya tindrà un cap de setmana canviant segons la zona en què ens trobem. En termes generals, el dia de més inestabilitat serà el dissabte. No obstant això, el sol s'atrevirà a brillar en diverses comarques, especialment, de la costa.

D'aquesta manera, el territori avança en una primavera a la qual li ha costat arrencar. En un inici per les pluges persistents que seguien el rastre del passat mes de març i, després, pel vent. Ara només queda esperar que el temps millori i es pugui gaudir d'un anhelat bon temps a tot el país.