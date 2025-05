L'AEMET ja avisa: gerra d'aigua freda per a mitja Catalunya la setmana vinent

Catalunya ha viscut una setmana plena de novetats meteorològiques. L'arribada oficial de la calor ha marcat gran part de les jornades i els meteoròlegs avisen que és només el principi. Aquest diumenge encetem el mes de juny, cosa que per a molts també representa l'inici de la temporada estival.

En aquest sentit, els meteoròlegs confirmen que el nou mes ve sense massa novetats. Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Catalunya ja viu un ambient d'estiu. Així, del 2 al 8 de juny parlem d'un ambient càlid i sec, molt similar a aquests darrers dies del mes de maig.

La primera setmana de juny continuarà sent seca i càlida

Absència de pluges significatives i temperatures clarament per sobre del que és habitual per a aquesta època de l'any. Segons l'últim balanç setmanal, l'atmosfera continuarà dominada per un potent anticicló, fet que afavorirà l'estabilitat meteorològica durant la primera setmana completa de juny.

A Catalunya, aquest patró es traduirà en cels majoritàriament serens, ambient assolellat i un increment progressiu de la calor. De nou, amb especial incidència a zones de l'interior com Lleida o l'interior de Tarragona. Les temperatures continuaran registrant valors propis de ple estiu, amb màximes que podrien superar els 33-34 graus en punts allunyats de la costa.

Mentrestant, al litoral l'efecte moderador del mar mantindrà el mercuri una mica més contingut, tot i que també amb sensacions tèrmiques elevades. Les nits començaran a ser tropicals en diverses localitats, és a dir, sense que el termòmetre baixi dels 20 graus. Tot plegat dificultant el descans nocturn, sobretot en àrees urbanes.

La calor continuarà sent la protagonista

Pel que fa a les precipitacions, la previsió és clara: no s'esperen pluges destacables a Catalunya. Com a molt, apareixeran ruixats aïllats de tarda a zones de muntanya, especialment al Pirineu o Prepirineu, però en general predominarà un temps sec.

Aquesta situació contrasta amb la possibilitat de pluges a la meitat occidental de la Península, que podria rebre una mica d'humitat. La persistència d'aquest patró anticiclònic no només reforça la calor, sinó que avança un estiu que encara no ha començat oficialment. Amb tot, els experts avancen que la previsió de la setmana és seca i càlida.