Jofre Janué llança un avís urgent per a tot Catalunya: serà en les pròximes hores

Catalunya es prepara per a una nova jornada de calor intensa, amb temperatures en clar ascens i condicions atmosfèriques pròpies del ple estiu. El meteoròleg Jofre Janué ha llançat un avís urgent i que segueix la línia de les últimes jornades. A la primavera li queden dos dies comptats, però fa dies que se sent l'estiu més que mai.

L'expert assegura que en les pròximes hores la calor s'intensificarà. En aquest sentit, avança que algunes comarques podrien registrar valors superiors als 35 graus, especialment a l'interior. De moment, el dijous ha arrencat amb un sol esplèndid i cels serens a la major part del territori.

Jofre Janué destaca l'ascens tèrmic general

Durant el matí, l'ambient serà molt assolellat, tot i la presència d'alguns núvols prims que podrien aparèixer al sud de la comunitat. Tanmateix, el més destacat serà el clar ascens tèrmic que es notarà sobretot durant la tarda. A l'interior de Catalunya, especialment a les comarques de Lleida i l'interior de Tarragona, els termòmetres podrien disparar-se més enllà dels 35 graus.

Així mateix, no es descarta que fins i tot es pugui superar aquesta xifra en alguns punts. Al litoral, tot i que la calor també serà notable, la influència del mar suavitzarà lleugerament les temperatures. Cap al vespre, s'espera un augment de la nuvolositat a l'oest de la regió.

Des d'Aragó arribaran núvols que podrien deixar alguna tempesta puntual al nord de les comarques de Lleida. Tot i que no es preveuen fenòmens especialment intensos, no es descarta que vagin acompanyats d'aparell elèctric i ratxes de vent. Jofre Janué també ha avançat com evolucionarà la situació de cara al cap de setmana.

El patró meteorològic serà similar: matins majoritàriament assolellats i tardes marcades per un augment de la inestabilitat. En aquest cas, les tempestes se centraran principalment al Pirineu, on s'esperen tronades freqüents durant la tarda tant de dissabte com de diumenge. Les temperatures continuaran sent altes al conjunt de Catalunya, tot i que podrien estabilitzar-se lleugerament en algunes zones costaneres.

L'arribada oficial de l'estiu

A l'interior, però, l'ambient continuarà sent molt càlid i sec. Això també incrementa el risc d'incendis forestals, per la qual cosa es recomana extremar les precaucions en àrees boscoses. Catalunya viurà en les pròximes hores una intensificació de la calor, acompanyada de possibles tempestes localitzades al final del dia a l'oest del territori.

Un cop més, la recomanació és mantenir-se ben hidratat, evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia i consultar les actualitzacions meteorològiques. El mateix de cara al cap de setmana, ja que també estarà marcat per la calor i les tempestes. Ara sí que sí, l'estiu ha arribat per quedar-se.