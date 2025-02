'Que no et sorprengui': Avís d'última hora de Francesc Mauri sobre el que passarà

Francesc Mauri ja té la mirada posada en el cap de setmana. Serà llavors quan canviï el temps a Catalunya i arribi el front del qual tant s'ha parlat des d'inicis de setmana. El meteoròleg s'ha sumat a les prediccions d'altres experts i ha llançat algunes recomanacions.

En concret, Francesc Mauri ha anticipat l'arribada d'un front fred que afectarà gran part de Catalunya. Segons el meteoròleg, les previsions indiquen que serà aquest cap de setmana quan el temps es tornarà molt més inestable. Arribaran les pluges i, a les zones més altes, la neu.

Francesc Mauri ha explicat a les seves xarxes socials que els mapes meteorològics ja havien mostrat l'aproximació d'aquest front fred. Però ara les prediccions són més clares. “Que no et sorprengui”, ha advertit, instant la ciutadania a estar preparada per a un canvi de temps.

Francesc Mauri avisa de l'arribada de pluges i neu

El front fred que s'acosta provocarà un descens significatiu de les temperatures a tot el territori català. Així com l'arribada de pluges a la major part de la regió, encara que de forma irregular. A les comarques de Barcelona, Girona i Tarragona, s'espera que les precipitacions siguin més intenses, especialment en la jornada de dissabte a la tarda.

En canvi, a les zones més interiors i al Pirineu, la neu serà la protagonista. Amb acumulacions significatives a les cotes més altes, superant els 1.200 metres. Es preveu que el gruix de la neu al Pirineu pugui superar els 20 centímetres en algunes zones.

Això podria afectar la circulació a les carreteres, encara que sense massa problemes. El front fred també portarà amb si ratxes de vent. Especialment a la costa, on els vents del nord faran que baixi la sensació tèrmica.

Un cap de setmana fred a Catalunya

Aquesta combinació de fred, pluja i vent podria fer que el dissabte sigui un dia força rúfol a diverses parts de Catalunya. A mesura que avanci el front, les pluges cessaran en algunes zones. Però persistiran al litoral i a l'interior, especialment a mesura que la tarda s'acosti.

Francesc Mauri, en definitiva, ha avançat la seva particular previsió de cara al cap de setmana. Catalunya acomiadarà l'últim cap de setmana de febrer amb jornades humides i fredes. Febrer s'acaba, però l'hivern sembla que encara no.