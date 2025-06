Avís urgent pel que passarà en aquestes 3 zones de Catalunya en les pròximes hores

Catalunya s'enfronta a una jornada de calor extrema i fenòmens meteorològics adversos que afectaran especialment tres zones clau. Els experts ja tenen totes les mirades posades en uns mapes que auguren el que està per venir. Tot això després d'una setmana en què la calor ha estat, sens dubte, la gran protagonista.

De nou, la zona de Ponent, l'interior i nord de Girona, i l'àrea del Prepirineu-Pirineu central seran les més afectades. En aquest sentit, les autoritats demanen precaució davant les altes temperatures i el risc de tempestes amb calamarsa. Durant el dia d'avui, els termòmetres s'enfilaran en moltes comarques catalanes.

Segons els mapes de previsió, s'assoliran temperatures màximes de fins a 39 graus a les comarques de Ponent. A l'interior de Catalunya es registraran valors de 35 o més, mentre que en zones del nord de Girona el mercuri també superarà els 36. Es tracta d'un episodi d'onada de calor, amb una massa d'aire càlid molt estable que afecta tot el vessant nord-est peninsular.

La calor arriba acompanyada de tempestes

Però la calor no serà l'únic fenomen preocupant en les pròximes hores. Les imatges del model també alerten de l'arribada de precipitacions en forma de tempesta a partir de la tarda. Les àrees més afectades seran el centre de Catalunya, el Prepirineu i el Pirineu, on es preveu la formació de nuclis tempestuosos intensos.

Aquestes tempestes poden anar acompanyades de calamarsa o fins i tot pedra, segons adverteixen els meteoròlegs. L'acumulació de precipitacions, especialment al Pirineu oriental, podria superar els 40 mm en alguns punts, augmentant així el risc d'inundacions puntuals o crescudes en rieres i torrents.

A més, la previsió per demà dissabte 21 de juny no ofereix treva. S'espera un increment encara més gran de les temperatures a l'interior i sectors del nord-est de Catalunya. A això s'hi sumaran alguns ruixats d'evolució diürna, tot i que en general seran més aïllats que els d'avui.

Uns dies per estar atents als mapes

Aquesta combinació de calor extrema i fenòmens tempestuosos representa un risc afegit per a la població. Es recomana a la ciutadania prendre mesures preventives i mantenir-se informada a través dels canals oficials. La calor sufocant i les tempestes posen en alerta Catalunya.

Les zones de Ponent, Girona interior i l'eix Prepirineu-Pirineu són les més vulnerables. Davant d'aquesta situació, no hi pot haver millor decisió que seguir les actualitzacions meteorològiques i actuar amb responsabilitat. I també gaudir, que per això es l'estiu.