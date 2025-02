Gerro d'aigua freda del Meteocat sobre les pluges a Catalunya en les pròximes hores

Catalunya ha estrenat una nova setmana i tothom es pregunta si plourà o, per contra, farà bon temps. El cert és que aquest cap de setmana hem tingut una mica de tot: precipitacions i fins i tot nevades intenses. Però tot sembla haver canviat aquest dilluns al matí.

El primer que ha cridat l'atenció del temps a Catalunya és que no ha fet tant de fred. El matí ha estat molt més suau que el registrat el passat diumenge. Les temperatures han estat uns graus per sobre que ahir i la sensació tèrmica ha estat agradable.

Gairebé alguns punts del Pirineu s'han despertat sota zero. Un exemple és Boí, a un grau sota zero, i altres punts com la Tossa d'Alp. Més enllà d'aquests llocs d'alta muntanya, a la resta s'han salvat de les gelades.

Un temps que no portarà tantes pluges com a alguns els agradaria

A mesura que avanci la jornada el temps no canviarà massa. La inestabilitat més gran se seguirà concentrant als punts més alts del país. En especial al Pirineu Occidental, on podrien seguir caient algunes nevades.

Concretament, els experts parlen d'una cota de neu d'uns 2.000 metres d'altitud a la tarda. Tot i això, destaquen que les precipitacions seran lleus i sense arribar a acumular grans gruixos. Sobre les pluges a la resta de la regió també portaran novetats, encara que no massa.

En aquest sentit, es preveu que pugui ploure a Ponent i alguns punts de l'interior de Catalunya. No obstant això, les pluges al conjunt del territori seran força anecdòtiques. Sí que apareixeran bastants núvols a gran part del país al llarg de la tarda, però sense arribar a descarregar aigua.

El Meteocat confirma la predicció per als pròxims dies

En la mateixa línia s'han mostrat des del Meteocat en confirmar que la jornada de pluges serà molt dèbil. "Hi haurà alguna tímida precipitació", asseguren. Amb tot, avancen que la nuvolositat serà la majoritària a la majoria de comarques.

No canviarà massa el panorama de cara al dimarts. Les pluges volen esperar una mica més i, de moment, les precipitacions no seran les protagonistes absolutes de la setmana. De totes maneres, la inestabilitat serà la tònica general, per la qual cosa és millor portar sempre un paraigua preparat.