Confirmat: el dia que torna la neu en aquesta zona de Catalunya

Després de diversos dies d'estabilitat meteorològica, un nou front fred portarà de tornada la neu i la pluja a Catalunya. Això marcarà que l'hivern encara no ha acabat i els esquiadors podran continuar gaudint de la muntanya.

A partir de dimecres a la tarda, l'arribada d'aquesta massa d'aire fred canviarà el panorama meteorològic, amb precipitacions generalitzades i nevades en zones de muntanya.

Un front fred portarà neu i pluges a Catalunya

Dimecres 12 de febrer a la tarda, un front fred entrarà a Catalunya, posant fi a la treva meteorològica dels últims dies. Aquest canvi portarà amb si un descens de temperatures, acompanyat de pluges generalitzades i nevades en cotes altes.

Segons els models meteorològics, la neu es concentrarà especialment al Pirineu de Lleida. Allà s'espera que el descens tèrmic sigui suficient perquè la precipitació es transformi en neu a partir de certes altituds. En altres zones del territori català, la pluja serà la protagonista, encara que amb intensitats variables.

La neu tornarà al Pirineu de Lleida

Després de diversos dies sense precipitacions destacables, la neu tornarà amb força al Pirineu de Lleida, on es preveuen acumulacions importants en cotes altes. El fred permetrà que la neu es mantingui a la zona, afectant especialment estacions d'esquí i municipis de muntanya.

Aquest canvi serà significatiu després de l'estabilitat dels últims dies, on les temperatures han estat relativament suaus per a l'època. Amb l'arribada del front, l'ambient tornarà a ser plenament hivernal a les comarques pirinenques.

Pluges en gran part de Catalunya

Més enllà del Pirineu, la pluja serà la protagonista en la major part de Catalunya. Les precipitacions estaran repartides per tot el territori, amb l'excepció de la costa de Girona, on la probabilitat de pluja serà menor.

Els models apunten a pluges moderades en moltes comarques, la qual cosa suposarà un canvi notable després dels dies d'estabilitat. A més, l'entrada del front fred provocarà un ambient més humit i un descens de les temperatures diürnes.

Aquest retorn de la inestabilitat marcarà un punt d'inflexió en el temps a Catalunya. Això recordarà que l'hivern encara no ha acabat i que la neu continuarà sent protagonista al nord del territori. Per tant, bones notícies per als esquiadors i els amants de la neu.