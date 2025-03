Gerro d'aigua freda per a tot Catalunya en les pròximes hores: sorpresa amb la pluja

La pluja vol deixar clar que va arribar fa ja diversos dies per quedar-se. I així ho està demostrant en cada nou dia de paraigües i precipitacions. Ara bé, en les pròximes hores vindran acompanyades per un altre fenomen, bastant molest.

Així ho confirmen alguns experts que ja tenen totes les mirades posades en el que passarà en les pròximes hores. Aquest dimecres serà especialment plujós en moltes comarques, però sobretot en les del nord-est. De cara al dijous, la inestabilitat seguirà marcant l'actualitat meteorològica de la regió.

Però serà el divendres quan tindrem la gran novetat d'aquesta setmana. I és que les precipitacions d'un dels millors dies de la setmana arribaran amb regal. En concret, amb pols en suspensió procedent del desert del Sàhara.

Una pluja amb pols que empitjorarà la situació a Catalunya

No és la primera vegada que això succeeix, per la qual cosa ja se saben els resultats. Un mantell de fang i pols cobrirà les superfícies de gran part de les comarques de Catalunya afectades per les pluges. Per la qual cosa la molèstia serà major, sobretot pel rastre de brutícia que deixaran els xàfecs al seu pas.

L'arribada d'aquest pols serà a causa d'un front càlid que, lluny de portar estabilitat i bon temps, arrossegarà amb si mal temps. Però el divendres no només plourà, ja que les nevades seguiran caient en les cotes més altes del Pirineu. Concretament, s'espera que precipiti en forma de neu a partir dels 2.200 metres d'altitud.

Aquesta pujada de la cota és l'únic senyal que, de moment, està donant la primavera. Ja que és habitual que amb l'arribada de la nova estació de l'any les nevades siguin cada vegada en cotes més elevades. Paral·lelament, augmenta el risc d'allaus i ja s'han activat alguns avisos de Protecció Civil al respecte.

Alguna treva en les comarques del sud

El bon temps a Catalunya encara no és notícia. Amb tot, la previsió del Meteocat sí que indica alguna bonança al sud del país de cara al divendres. Seguiran els núvols, però el sol s'atrevirà a sortir a estones.

El mar, per la seva banda, seguirà arrossegant les conseqüències d'un temporal sense fi. Per això, han activat avisos per mala mar a la costa de Girona i Barcelona. Sens dubte, un panorama que convida a resguardar-se i seguir amb les tardes d'hivern a casa.