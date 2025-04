Gerro d'aigua freda del Meteocat per a les pròximes hores: s'espera pluja i calamarsa

Després d'una matinada relativament tranquil·la a Catalunya, s'acosta un nou canvi de temps. Durant les pròximes hores la nuvolositat anirà augmentant, amb ruixats dispersos i possibilitat de calamarsa en diverses comarques, segons adverteix el Meteocat.

El matí a Catalunya s'ha despertat sota un cel que amb prou feines donava pistes del canvi que s'acosta. En moltes zones, els núvols baixos o els intervals nuvolosos amb prou feines enterbolien l'ambient. El temps s'ha mantingut estable, amb temperatures agradables en gran part del territori.

En àrees com la depressió Central, ciutats com Manresa o Vic han despertat cobertes de núvols baixos. Mentrestant, a l'est de Catalunya, llocs com Barcelona o Girona han registrat intervals de núvols. La sensació general era d'una jornada tranquil·la i sense ensurts.

Arriba un canvi de temps a Catalunya a partir d'aquest migdia

No obstant això, a partir d'aquest migdia, la situació atmosfèrica comença a alterar-se. Els primers canvis es notaran a les zones de muntanya, especialment a la meitat nord. En comarques com la Garrotxa, Moianès o el Berguedà, s'espera el creixement de nuvolades que avançaran de nord a sud.

Aquesta evolució deixarà cels cada vegada més tapats en bona part del territori català. A Ponent i a l'extrem sud, com a Lleida, Tàrrega o Tortosa, els núvols seran menys densos i permetran veure més clars. Tot i això, la tendència general serà cap a un augment notable de la nuvolositat.

Al Pirineu, el vessant nord romandrà majoritàriament coberta durant tota la jornada. Zones com Vielha i Mijaran o la Seu d'Urgell amb prou feines veuran algun clar aïllat durant les hores centrals. L'ambient serà molt diferent del que s'ha viscut a la primera meitat del dia.

Pluges i possible calamarsa en algunes comarques de Catalunya

Durant la tarda, es preveuen ruixats dispersos en diversos punts de l'interior del quadrant nord-est. A més, algunes d'aquestes pluges poden anar acompanyades de tempestes. També s'esperen precipitacions al Pirineu, el Prepirineu i alguns punts del prelitoral com el Vallès o el Baix Llobregat.

La intensitat de les pluges serà, en general, feble. No obstant això, localment es podran produir episodis de calamarsa, especialment en àrees de Barcelona i Girona i a les zones muntanyoses. D'altra banda, el vessant nord del Pirineu continuarà rebent pluges intermitents, amb una cota de neu que pujarà fins als 2.000 metres.

Pel que fa a les temperatures, es mantindran similars a les d'ahir a Ponent i al litoral i prelitoral sud. A la resta de Catalunya, els valors seran una mica més alts, deixant un ambient més temperat. La sensació tèrmica serà agradable en comparació amb jornades anteriors.

El vent bufarà de component sud a la costa i a l'interior nord-est. A la resta de Catalunya, predominaran els vents del nord i de l'oest, en general fluixos a moderats. Això sí, la tramuntana es deixarà sentir amb força a l'Empordà, mentre que a les Terres de l'Ebre el mestral es farà notar fins a primera hora d'aquesta tarda.

Així doncs, després d'un matí de certa calma, el temps a Catalunya canviarà de forma progressiva a partir del migdia. Núvols, ruixats i l'arribada de possible calamarsa, marcaran el rumb de la tarda. Per tant, el paraigua serà, de nou, un complement indispensable si s'ha de sortir de casa.