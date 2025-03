Gerro d'aigua freda per a Espanya: l'AEMET avisa del que podria passar des de demà

Ja tenim aquí el mes de març i tots els ulls estan posats en el que passarà amb les condicions meteorològiques. El mes de febrer, encara que ens ha deixat fred i nevades en alguns moments, ha estat bastant tranquil, molt semblant a gener. Però tot sembla indicar que aquest mes que ara comencem té altres plans per al nostre país.

En primer lloc, el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) parla d'un temps inusualment humit. Encara que es tracta d'anomalies, el cert és que podria complir-se, la qual cosa es tradueix en pluges copioses aquests pròxims dies. Però el més cridaner té a veure amb les temperatures, ja que hi ha detalls molt interessants.

La previsió de l'AEMET sobre les temperatures de la pròxima setmana

Les previsions meteorològiques indiquen que Espanya s'enfrontarà a una setmana amb temperatures per sobre de la mitjana. Així ho mostra el mapa d'anomalies del model ECMWF. L'anomalia tèrmica afectarà especialment el nord i centre peninsular, on els valors estaran clarament per sobre del que toca per a inicis de març.

La previsió mostra un ascens generalitzat de les temperatures en pràcticament tot el país. Les regions més afectades seran el nord, Castella i Lleó, l'interior de Galícia i zones del centre. En totes aquestes regions les temperatures estaran diversos graus per sobre del normal.

A l'est peninsular i a les illes Balears, l'increment de temperatures també serà notable, encara que menys intens que a l'interior. D'altra banda, Canàries experimentarà un comportament més variable, sense anomalies tèrmiques tan marcades, la qual cosa suggereix un patró més estable.

Un temps molt més plujós que fins ara

Un altre detall que ha cridat l'atenció dels meteoròlegs és que es confirma que març arriba amb un temps molt més plujós. Les anomalies de precipitació mostren que el sud-oest, el centre i l'est peninsular tindran un temps més humit del normal.

Això es podria traduir en precipitacions abundants a Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana. Per allí s'esperen els acumulats més destacables, encara que caldrà seguir els pronòstics per veure si es compleixen. També es preveu un lleuger augment de pluges en zones de Catalunya i Balears.

D'altra banda, al nord-oest peninsular i la cornisa cantàbrica, les pluges estaran dins de l'habitual o fins i tot per sota de la mitjana. A la resta d'Europa, destaquen anomalies seques a Itàlia, Grècia i part del Mediterrani oriental. De totes maneres, parlem de previsions, per la qual cosa el pronòstic meteorològic pot canviar bastant.