Empitjoren els avisos del Meteocat per a les pròximes hores: els termòmetres sota zero

L'hivern ha fet la seva entrada triomfal a Catalunya, deixant enrere qualsevol rastre de la suavitat climàtica de setmanes anteriors. Aquest diumenge la regió es desperta envoltada en temperatures pròpies dels dies més freds de l'any, amb el Meteocat anticipant un escenari gèlid.

Amb glaçades generalitzades i un descens marcat en les màximes, els catalans s'enfronten a una jornada que posarà a prova abrics i bufandes. A més, el vent, amb ratxes intenses en alguns punts, afegeix una sensació de duresa a l'ambient.

El Meteocat avisa del que passarà en les pròximes hores

Aquest diumenge porta amb si un fred implacable, que s'estén des de les zones interiors fins al litoral, amb glaçades presents fins i tot en àrees costaneres. Segons el Meteocat, les mínimes han caigut per sota dels zero graus en gran part de Catalunya.

D'altra banda, les màximes amb prou feines aconsegueixen un lleu repunt, mantenint un ambient hivernal. Encara que el cel es mostra majoritàriament assolellat, la presència d'alguns núvols baixos i mitjans marcarà les primeres hores del dia al litoral central i al sud de la regió.

No obstant això, aquestes formacions nuvoloses no portaran precipitacions i desapareixeran a mesura que avanci el matí, deixant un panorama dominat per la llum del sol. El vent és un altre dels protagonistes del dia.

Amb intenses ratxes de component nord i oest, la tramuntana bufarà amb força a l'Empordà, mentre els cims del Pirineu experimentaran vents molt forts. A la resta del territori, el vent serà més suau, encara que suficient per accentuar la sensació tèrmica.

Setmana freda i amb alertes actives

El Meteocat ha activat alertes per vent per a aquest diumenge i dilluns. A més, dilluns arribarà amb un avís de fred intens, prolongant la cruesa hivernal que ha marcat l'inici de la setmana.

Malgrat aquest panorama gèlid, s'espera una lleugera recuperació de les temperatures a partir de mitjans de setmana. El sol tornarà a ser el protagonista, deixant enrere el rigor del fred més sever.

No obstant això, els catalans hauran d'estar preparats per a un inici de setmana dominat per l'hivern més clàssic. D'aquesta manera, les glaçades i els termòmetres sota zero seran els protagonistes indiscutibles.