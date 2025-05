'Continuarà present...': El Meteocat alerta del que passarà en les pròximes hores

El temps típicament primaveral, amb moltíssima inestabilitat, seguirà sent protagonista a Catalunya durant bona part de la setmana. Si bé és cert que quan brilla el sol, aquest escalfa amb intensitat, la incertesa serà la reina. Encara són moltes les comarques que no podran prescindir d'uns paraigües que ja s'estan convertint en l'accessori de la temporada.

Segons els models meteorològics, s'espera una acumulació notable de precipitacions en diverses zones del territori, especialment al nord-est. El temps inestable, característic de la primavera, continuarà present a Catalunya durant bona part d'aquesta setmana. Així ho indiquen les últimes previsions meteorològiques, que apunten a la persistència de tempestes localment intenses en diverses zones.

Des del Meteocat avisen que s'espera un episodi de pluges significatives entre avui i dimarts, sobretot al nord-est del país. La situació atmosfèrica actual està marcada per una combinació de factors que afavoreixen el desenvolupament de fenòmens convectius. A partir del migdia d'aquest dilluns, el moviment d'aires freds i càlids a l'atmosfera generarà condicions òptimes per a la formació de tempestes.

Les zones més afectades seran el prelitoral, de sud a nord, la costa central i, sobretot, les comarques de Girona. S'espera que el nord-est català, el Prepirineu i el Pirineu oriental concentrin la inestabilitat més gran. Tot això amb acumulacions de precipitació que podrien superar els 40 mm en algunes àrees.

Unes tempestes que no se n'aniran amb el pas de les hores

Aquestes tempestes poden anar acompanyades de calamarsa o pedra, i caure amb intensitat en curts períodes de temps. El que incrementa el risc d'incidents com inundacions locals o afectacions a la xarxa viària. De cara a dimarts, el panorama no millora.

Les previsions indiquen que les tempestes podrien estendre's encara més, afectant un major nombre de comarques catalanes. Encara que les precipitacions no seran contínues, sí que s'espera que siguin irregulars i puntualment molt intenses. La inestabilitat es mantindrà, com a mínim, fins a mitjans de setmana.

Quant a les temperatures, se situaran lleugerament per sota de la mitjana climàtica per a aquesta època de l'any. Reforçant aquesta sensació de temps variable que tant caracteritza el mes de maig. El Meteocat recomana a la població seguir atentament les actualitzacions i extremar les precaucions en cas de tempestes.

Una primavera amb molts imprevistos

D'aquesta manera, la primavera segueix recordant-nos que, encara que els dies siguin més llargs i temperats, l'atmosfera encara guarda sorpreses. Sens dubte, el camp i els agricultors, sempre que no caigui calamarsa, estan de celebració. No passa el mateix amb els sectors turístics de costa, on esperen amb ànsia que l'estiu s'anticipi amb fermesa.