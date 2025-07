Calor intensa fins...: Gori Masip confirma el dia en què refrescarà a Catalunya

Catalunya ha iniciat oficialment la canícula, el període més calorós de l'any, amb temperatures que, de moment, es mantenen contingudes. Aquest dimarts, les màximes rondaran els 35 a les zones de Ponent i les Terres de l'Ebre, mentre que a la resta del territori els termòmetres oscil·laran entorn dels 30 graus. Tot i que la calor serà intensa, els registres no arribaran de moment als extrems viscuts en onades de calor passades.

El meteoròleg Gori Masip ha confirmat que l'estabilitat serà la tònica dominant gràcies a la presència d'un anticicló que se situa sobre Catalunya. Tot plegat afavorirà jornades majoritàriament assolellades. Tanmateix, no es descarten alguns ruixats de tarda, especialment al Pirineu oriental i a la Vall d'Aran.

Les zones on plourà lleument

Així mateix, plourà a alguns punts del nord-est, si bé es tractarà de precipitacions puntuals i de curta durada, que no alteraran l'ambient estiuenc general. Gori Masip també ha destacat que "la calor serà intensa fins divendres", perquè el cap de setmana s'espera un descens dels termòmetres. Aquest alleujament tèrmic permetrà que els valors màxims se situïn una mica per sota dels 30 graus en moltes zones.

La passada nit ha estat relativament fresca en punts de l'interior, on les mínimes han baixat clarament dels 25, permetent descansar amb més comoditat. Fins i tot en àrees urbanes, on habitualment les nits tropicals dificulten el son, s'ha notat un respir. L'anticicló que domina l'atmosfera sobre Catalunya serà clau per mantenir aquest temps estable durant tota la setmana.

Al litoral, la influència de la brisa contribuirà al fet que les temperatures no pugin tant com a l'interior, tot i que la sensació de xafogor seguirà present. Les mínimes també tendiran a augmentar lleugerament, per la qual cosa es preveu que les properes nits tornin a ser una mica més caloroses. El meteoròleg recorda que la canícula coincideix amb el període en què se solen registrar les temperatures més altes de l'any.

Una calor, de moment, sense extrems

Tanmateix, enguany comença sense extrems acusats, tot i que amb una calor sostinguda que seguirà sent protagonista. Així doncs, fins divendres la calor intensa persistirà, i serà durant el cap de setmana quan el mercuri tornarà a recular. Tot plegat oferirà un respir als catalans després de diversos dies de calor continuada.