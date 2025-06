'Entre dimecres i dijous...': Mario Picazo confirma la gran notícia a Espanya

La primera setmana de juliol arriba amb canvis significatius en el temps al conjunt del país. Després d’un juny amb temperatures rècord, sembla que les previsions comencen a canviar. Ara, els meteoròlegs confirmen novetats molt esperades en els pròxims dies.

El meteoròleg Mario Picazo confirma l’arribada d’un front entre dimecres i dijous, que portarà amb ell un descens tèrmic i un augment de la inestabilitat. Una cosa que molts agrairan, després d’un cap de setmana tòrrid a gairebé tot el país, amb temperatures històriques per a un mes de juny. Aquest front atlàntic no només contribuirà a refrescar l’ambient, sinó que també provocarà tempestes i pluges en diverses comunitats.

Dimecres serà un punt d’inflexió

Si bé els primers dies de la setmana es mantindran sota l’anticicló, ja des de dilluns s’observaran tempestes aïllades i de curta durada. Serà a partir de dimecres quan el panorama canviarà amb més claredat. Les precipitacions guanyaran protagonisme al nord, afectant Galícia, el Cantàbric, l’alt Ebre i part del sistema Ibèric.

S’espera que en aquestes zones es registrin tempestes d’intensitat moderada a forta, amb possibilitat de calamarsa i aparell elèctric. Al sud peninsular, tot i que es formaran alguns núvols d’evolució, les pluges seran més aïllades i esporàdiques, especialment a les serres de l’est. Amb tot, aquesta entrada d’aire més fresc de l’Atlàntic substituirà progressivament la massa d’aire africana.

Les temperatures, que aquest dilluns podrien arribar als 45 graus en punts del sud, començaran a baixar a partir de dimecres. L’alleujament tèrmic serà més notable al terç nord, on dijous es preveu una davallada significativa. Tanmateix, en zones del sud, com Andalusia i Extremadura, la calor seguirà sent intensa, amb màximes entre 35 i 40.

Una setmana amb un lleu alleujament

A l’àrea cantàbrica oriental i Castella i Lleó, les temperatures continuaran sent elevades, tot i que una mica més moderades que en dies anteriors. Per la seva banda, al vessant mediterrani, la xafogor seguirà present, amb nits tropicals i mínimes que no baixaran dels 20 graus. A Canàries, la calor també es fa sentir, tot i que amb màximes més suportables, per sota dels 30.

Amb aquesta previsió, la setmana comença amb esperança. I és que la calor sufocant cedirà terreny, tot i que de manera desigual, gràcies a l’arribada d’un front que promet donar un respir. Sens dubte, una gran notícia per als més calorosos.