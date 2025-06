Alerta en aquestes comarques catalanes: torna la pluja amb força en les pròximes hores

L'onada de calor és ara mateix la gran protagonista a Catalunya. Les temperatures que s'estan assolint aquests dies són especialment intenses, tant de dia com de nit. Hi ha registres que superen els 35 graus en moltes zones i mínimes que no baixen dels 24 en punts del litoral i l'interior.

Una situació que està generant preocupació entre la població, especialment davant el dubte de quant temps més es mantindrà aquesta calor sufocant.

Mirant més enllà de la calor: arriba la pluja

Però enmig d'aquest escenari de temperatures extremes, hi ha un altre fenomen que comença a guanyar protagonisme: l'arribada de pluges intenses. La calor no serà l'únic actor meteorològic en els pròxims dies.

Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'espera un canvi significatiu en el temps. Serà amb el retorn de les precipitacions, algunes de les quals fortes, en certes àrees del territori.

Des del Meteocat ja s'han començat a detectar senyals del canvi. Aquest diumenge podrien aparèixer els primers indicis d'inestabilitat. Tindrem l'aparició de ruixats febles i aïllats, especialment en punts de l'extrem nord del Pirineu, al seu sector oriental.

Tot i que en principi seran precipitacions escasses, no es descarta que vagin acompanyades de tempesta.

Dilluns: dia clau per al canvi de temps

El veritable gir cap a un ambient més inestable arribarà aquest dilluns. A partir del final del matí i durant tota la tarda s'espera l'aparició de ruixats al Pirineu i Prepirineu, excepte la Val d’Aran.

Aquestes precipitacions es concentraran especialment al sector oriental. És probable que també afectin el nord de la depressió Central, la serralada Transversal i altres àrees interiors del quadrant nord-est de Catalunya.

Les pluges seran d'intensitat variable, entre feble i moderada, però poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa o pedra petita. Tot i que es preveu que les quantitats de precipitació siguin generalment baixes, no es descarta que puntualment siguin fortes i fins i tot arribin a acumular valors considerables en poc temps.

Avisos activats en diverses comarques

A causa d'aquesta situació, el Meteocat ha activat avisos de perill per a la tarda de dilluns en diverses comarques. Concretament, s'esperen fenòmens meteorològics intensos en punts com el Ripollès, el Berguedà i el Lluçanès. Són àrees on es demana extremar la precaució, ja que aquestes pluges poden arribar de manera sobtada i sorprendre molts ciutadans en plena onada de calor.