Oficial: Arriba la felicitat a Catalunya a partir d'aquest dia amb nevades i xàfecs

Les previsions meteorològiques apunten a l'arribada d'un temporal important a Catalunya en els pròxims dies. Si els pronòstics es compleixen, parlarem de vent, pluja i neu en moltes regions. En definitiva, un ambient inestable que afectaria gran part de les comarques catalanes.

Els experts ja tenen totes les mirades posades en els dies en què, per fi, els cels descarreguin com Catalunya es mereix. Tot apunta que sigui dissabte quan arribin les pluges més intenses i els vents més forts. Però no serà l'única afectada, ja que altres punts del país, com València, viuran una situació similar.

En aquest sentit, els experts avisen que a partir d'aquest dimecres ja arribaran precipitacions, que localment seran persistents. Les més destacables les trobarem sobretot a les comarques costaneres. Els models preveuen pluges que podrien ser força intenses, per la qual cosa es recomana extremar les precaucions a les zones inundables.

Un temporal de pluja i neu a la vista

Posteriorment, s'espera que entre dijous i divendres tinguem una altra tanda de pluges, amb especial intensitat a tot l'est peninsular. Zones com Catalunya, la Comunitat Valenciana o les Balears podrien acumular molts litres. I tot perquè els vents seran especialment favorables, portant humitat del Mediterrani.

Ja de cara a dissabte, els models meteorològics apunten a la formació d'una baixa pressió a l'oest. El que generarà ruixats molt actius, que desencadenaran pluges intenses i vents forts. Aquesta baixa provocarà un gir dels vents, que passaran de ser de llevant a sud i contribuirà a la inestabilitat.

Molts ulls als ruixats i a les tempestes

El front fred podria generar tempestes, especialment a les zones del nord-oest i el nord, encara que les pluges també afectaran altres zones. Davant aquesta previsió, es recomana estar atents a les actualitzacions, ja que l'evolució de la borrasca pot generar nous canvis en els pronòstics. La neu serà una altra de les protagonistes de la setmana, caient a les cotes altes del Pirineu.

S'espera que la situació es mantingui inestable fins a principis de la pròxima setmana. Per la qual cosa és important seguir les recomanacions i prendre precaucions a les zones més afectades pel temporal. Sens dubte, és temps de quedar-se a casa i d'evitar qualsevol imprevist.