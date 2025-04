Demostrat: Francesc Mauri avisa del que ha ocorregut a tot Catalunya aquest any

Març de 2025 ha estat un mes excepcional a Europa des del punt de vista climàtic. I Francesc Mauri s'ha fet ressò d'una informació que ajuda a resumir tot el que ha succeït. El meteoròleg arriba ara amb unes dades que no deixen lloc a dubtes sobre el que ha passat en les últimes setmanes.

Segons les dades proporcionades pel programa Copernicus, ha estat el març més càlid mai registrat al continent europeu des que existeixen registres. A nivell global, març es posiciona com el segon més càlid de la història. Aquestes anomalies s'han registrat en comparació amb el període de referència comprès entre 1991 i 2020.

Això podria sorprendre a Catalunya, ja que el mes passat va ser un dels més plujosos. Però és que, a la resta del continent, març va ser sec i càlid. Les anomalies més destacables es van donar a Europa de l'Est, Escandinàvia i Rússia, on les temperatures van ser especialment altes.

Francesc Mauri parla sobre el cas especial de Catalunya

En països com Finlàndia, els Estats bàltics, Polònia, Ucraïna i l'oest de Rússia, el color vermell intens destaca la calor anòmala que han experimentat. Mentre que zones del sud-oest europeu, com Portugal, l'oest d'Espanya i el Marroc, mostren valors més propers a la mitjana o fins i tot per sota. En contrast, aquesta situació càlida i seca al centre i nord d'Europa ha tingut un efecte contrari a la península.

Especialment, a Catalunya, tal com ha informat Francesc Mauri. Tot i que Europa ha patit un dèficit hídric, a Espanya i Portugal les precipitacions han estat per sobre de la mitjana. A Catalunya, per exemple, s'han registrat nivells de pluja molt superiors a l'habitual per a un mes de març.

Sens dubte, això ha contribuït a pal·liar parcialment la sequera acumulada. D'altra banda, la façana cantàbrica i Galícia han estat l'excepció dins de la Península Ibèrica. Ja que no han experimentat aquest augment notable de precipitacions.

Un mes de març que ha ajudat a recuperar els nivells hídrics a Catalunya

En definitiva, mentre a Europa el mes de març ha portat un ambient sec i calorós, la situació a Catalunya ha estat ben diferent. Podríem dir que es van intercanviar els papers, ja que les pluges s'han concentrat al sud-oest europeu. Una bona notícia per a moltes comarques catalanes, en les quals la falta d'aigua ha estat un constant.

Ara, tots els ulls estan posats en el que podria passar en els pròxims dies. El mes d'abril també sol ser força plujós, i podria marcar un clar punt d'inflexió. Per davant tenim diverses setmanes que haurien de servir per seguir acumulant aigua i evitar passar-ho molt malament a l'estiu.