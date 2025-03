Confirmat: els meteoròlegs llancen un gerro d'aigua freda amb el temps a Catalunya

Després de diversos dies de pluja i temperatures més aviat fresques, totes les mirades estan posades en la primavera. Aquest passat dijous, 20 de març, va arribar de forma oficial, encara que amb un temps que no ho semblava. Les precipitacions, que des de fa setmanes van descarregant a Catalunya, recorden més aviat a la tardor o a l'hivern.

I el cert és que no hi ha bones notícies per als que somiaven amb una setmana tranquil·la i primaveral a Catalunya. Els meteoròlegs han analitzat els models i tot indica que seguirem amb un temps similar. L'escenari d'inestabilitat es podria prolongar fins a finals de mes.

Tot això amb temperatures en la mitjana o fins i tot per sota i precipitacions freqüents en moltes zones. Les gràfiques per Puigcerdà i Barcelona confirmen que l'atmosfera estarà bastant activa en els pròxims dies. En el cas de Puigcerdà, els diferents escenaris mostren temperatures variables, encara que sense pujades molt marcades.

Si això ho sumem a l'ambient humit, la sensació tèrmica seguirà sent fresca al Pirineu. A més, s'espera que les pluges siguin recurrents, la qual cosa podria traduir-se en més neu a les muntanyes.

Més pluges a la vista a Catalunya

D'altra banda, a Barcelona, encara que les temperatures seran una mica més suaus, el panorama no és molt millor. Les línies de precipitació mostren diversos pics, la qual cosa suggereix que el risc de pluja es mantindrà. Així, les temperatures en nivells es mantindran en valors propers a la mitjana o lleugerament per sota, la qual cosa evitarà un ambient plenament primaveral.

Aquest patró meteorològic es deu a la presència d'una circulació atlàntica activa, amb fronts que seguiran arribant a la península. Caldrà veure com evolucionen les previsions en els pròxims dies, però la pluja no sembla disposada a marxar-se. Encara que hi ha bastant incertesa, la tendència apunta que els pròxims dies no tindrem massa canvis.

Els amants del bon temps hauran d'esperar

Amb aquest panorama, queda clar que les precipitacions i temperatures fresques seguiran sent la dinàmica habitual. Tot això després d'una setmana inestable i amb ruixats en moltes comarques. La primavera ja ha començat, però l'hivern segueix donant els seus últims cops de cua.

En definitiva, si tenies plans per gaudir de l'aire lliure en els pròxims dies, millor tingues a mà el paraigua i una jaqueta. El bon temps haurà d'esperar. Però arribarà, confia.