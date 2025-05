Confirmat: el Meteocat s'avança a l'AEMET i llança la millor notícia per a Catalunya

Catalunya es prepara per a una nova setmana atípica pel que fa al temps, seguint la tendència dels últims mesos. Segons els mapes del Meteocat, entre el 12 i el 18 de maig tindrem dues grans sorpreses amb el temps. Novetats que agradaran a molts, encara que també podrien decebre a altres.

En concret, segons els meteoròlegs catalans, aquesta setmana pròxima s'esperen temperatures baixes i precipitacions clarament per sobre de la mitjana climàtica. La predicció assenyala que tindrem valors de temperatura inferiors al que hauríem de tenir en aquesta època. El que significarà un respir per als que encara prefereixen esperar una mica més abans que arribi la calor.

En el mapa d'anomalies tèrmiques a Catalunya es tenyirà de blau, color que indica anomalies negatives de temperatura. Això es tradueix en un ambient més fresc del normal per a aquesta època, amb màximes i mínimes que podrien quedar entre un i tres graus per sota de la mitjana. Però la veritable protagonista de la setmana serà la pluja.

Les pluges seguiran sent les protagonistes d'aquesta setmana pròxima

Segons el mapa d'anomalies de precipitació, la major part del territori català registrarà valors per sobre del normal. Al nord-est, sobretot en zones de l'Alt Empordà i Pirineu oriental, les precipitacions podrien ser molt més abundants. Aquest escenari suposa un alleujament per al camp i per als embassaments, que han registrat nivells preocupants en els últims anys.

Amb aquest panorama, tot apunta que la pròxima setmana caldrà rescatar el paraigua i potser també una jaqueta lleugera. Un maig més primaveral que estiuenc, com marca la lògica climàtica, i que molts agraeixen. Amb tot, cada vegada queda menys per donar la benvinguda a un temps més calmat, anticiclònic i de màniga curta.

El rastre d'una setmana humida i freda a Catalunya

El temps que es registrarà a la regió a partir de demà no és nou. De fet, Catalunya fa dies que arrossega una tendència de pluges, fortes tempestes i un clar descens dels mercuris. Així doncs, els experts insisteixen a recordar que, de moment, la dinàmica serà la mateixa.

Per la qual cosa el millor és tenir paciència i estar atents i a resguard. Sens dubte, aquesta previsió és una de les millors notícies per a la situació hídrica del país. Un preludi per a un estiu que es podrà viure amb consciència, però amb molta més calma i gaudi que l'anterior.