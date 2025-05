Arriba la felicitat per a Roberto Brasero i mitja Espanya: és poc probable que passi

El temps primaveral a la Península continua sent molt mogut, amb tempestes diàries que afecten moltes regions. De manera local, descarreguen amb intensitat, allunyant la sequera que tant de mal ha fet. Però, després de diversos dies amb pluges i tempestes persistents, són molts els que es pregunten quan acabarà aquesta situació.

El mes de juny ja no queda tan lluny, i els espanyols ja comencen a pensar en l'estiu i les vacances. Si bé, els meteoròlegs no són molt optimistes, almenys pel que fa a aquest mes de maig. I és que sembla que les pluges i les tempestes ens acompanyaran, almenys fins a la segona meitat d'aquest mes.

Les tempestes es resisteixen a donar pas al bon temps

Tal com apunten els experts, "és poc probable que l'atmosfera sobre la Península s'estabilitzi abans de la segona quinzena de maig". És a dir, les precipitacions seguiran sent una constant a Espanya en les pròximes setmanes.

Ara bé, falten dies per veure si es concreta, però a partir del 16 de maig possiblement traurà el cap l'A subtropical. És a dir, un anticicló que, si finalment es converteix en realitat, podria portar una treva a la inestabilitat atmosfèrica. Això es podria traduir en un temps molt més tranquil i, per fi, un ascens de les temperatures, que estan sent bastant fresques.

De moment, tempestes per donar i regalar

De moment, segons ha apuntat Roberto Brasero, aquest divendres el mal temps afectarà sobretot al nord de la Península. Les tempestes seran més freqüents i fortes en zones com Galícia, el sistema Ibèric i el litoral de Catalunya. També s'estendran a les Balears, on la pluja es presentarà des de primeres hores del dia.

Les temperatures experimentaran un ascens a Andalusia, però descendiran al nord-oest, mantenint-se similars a la resta del país. El centre i sud de la Península, per contra, gaudiran d'un temps més tranquil, assenyala Roberto Brasero. A Canàries, la inestabilitat serà menor, encara que algunes pluges podrien caure a l'oest de l'arxipèlag durant la tarda.

No obstant això, el cap de setmana portarà amb si un repunt de la inestabilitat. El dissabte les tempestes tornaran a fer-se presents, començant al nord i estenent-se cap al centre i el sud-est peninsular. Els ruixats poden ser forts, especialment al terç nord, l'entorn de la Ibèrica, i l'est i sud-est, on fins i tot podria haver-hi calamarsa.

El diumenge, les tempestes continuaran afectant el nord-est peninsular, però s'espera que desapareguin de la resta de la Península. Les temperatures augmentaran, especialment a la zona mediterrània, l'extrem sud-oest i a Canàries. Encara que el temps millorarà a la major part del país, encara es podrien registrar alguns ruixats, avisa Roberto Brasero.