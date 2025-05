El Meteocat fa arribar un nou avís sobre les tempestes i la calamarsa a Catalunya

Les precipitacions intenses i les tempestes acompanyades de calamarsa tornaran en les pròximes hores a Catalunya, avisa el Meteocat. En aquesta ocasió, podrien afectar bona part del territori català fins demà a la nit. La inestabilitat atmosfèrica portarà episodis de pluges localment fortes que podrien tenir impacte en moltes comarques.

Durant el matí d'avui, s'han registrat ruixats al prelitoral i litoral central del nord-est català. Aquests episodis de pluja s'intensificaran amb el pas de les hores, especialment a partir del migdia. És per aleshores quan s'espera que s'estenguin cap a l'interior i la meitat nord del país.

Segons els models meteorològics analitzats pel Meteocat, algunes d'aquestes tempestes podrien venir acompanyades de calamarsa i ser de gran intensitat. Tot això, generant acumulacions significatives en poc temps. La superposició entre les zones amb avisos actius i la previsió de pluja destaca un panorama marcat per la inestabilitat.

Més tempestes de cara al dissabte

A més, per al dia de demà, dissabte, no s'espera una millora substancial. Les precipitacions més intenses es traslladaran cap al nord-oest del territori català, on podrien continuar afectant amb força. El pronòstic per avui també assenyala una jornada amb nuvolositat variable, cosa que dificultarà fer activitats a l'aire lliure.

Les temperatures màximes es mantindran més elevades a l'oest, on la influència de les pluges serà menor. No obstant això, la sensació de xafogor podria incrementar-se a les zones on la humitat i la calor es combinin abans de les tempestes. Des de Protecció Civil i el Meteocat es recomana extremar les precaucions, sobretot en zones urbanes on l'acumulació d'aigua podria provocar inundacions puntuals.

Cal tenir molta precaució

També en àrees rurals propenses a crescudes sobtades de rius i barrancs. És recomanable evitar desplaçaments innecessaris en les franges horàries més afectades i estar atents als canals d'informació. Aquest nou episodi d'inestabilitat torna a posar en evidència la variabilitat del clima primaveral a Catalunya.

És ara quan els contrastos tèrmics i les irrupcions de masses d'aire humit poden desencadenar fenòmens meteorològics intensos en poques hores. Es recomana a la ciutadania mantenir-se informada i prendre precaucions davant possibles esdeveniments adversos. I, novament, tenir paciència i gaudir del que la natura regala en cada moment.