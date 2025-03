Confirmat: el Meteocat anuncia un gir de 180 graus amb la pluja a Catalunya avui

Gran part de les comarques catalanes estaven aquest dimarts pendents del cel. I és que després de les previsions de les últimes hores, tot apuntava que la jornada d'avui anava a estar passada per aigua. No obstant això, el Meteocat ha fet un gir en les seves informacions i ara sembla que la previsió meteorològica ha canviat una mica.

Almenys així es desprèn de la predicció d'alguns experts que ja avisen que, al final, no serà tant com s'esperava. Sí que plourà, però en punts molt localitzats en el mapa. En aquest sentit, continua sent el sud-oest de la regió el més afectat per un front de pluges que ha anat afluixant amb les hores.

Les Terres de l'Ebre podrien tornar a ser les comarques més afectades per les precipitacions. Així com la zona dels Ports, on arribarà el pitjor episodi de pluges en les últimes hores. Per la seva banda, els núvols deixaran alguns rests al Pirineu, amb una cota de neu a partir dels 1.800 metres d'altitud.

Les pluges han perdut força a Catalunya

"Al llarg del dia tindrem cel variable amb estones de sol", expliquen els experts. Així mateix, des del Meteocat avancen que "hi haurà més estones de sol que ahir, excepte a l'extrem sud". Així, totes les prediccions se centren a destacar que la jornada serà ennuvolada i inestable, però sense arribar a precipitar amb força.

Per la seva banda, l'alteració marítima seguirà a causa de la força del vent de llevant. De fet, el Meteocat ha activat alertes per mala mar al Baix Ebre i el Montsià. Per la qual cosa continua sent necessari prendre precaucions en aquestes zones i evitar passejar i circular a prop de les platges.

Ara bé, que ningú es confiï, ja que les pluges no han marxat. Catalunya tindrà una setmana marcada pels núvols i les pluges que s'aniran alternant en força amb el pas dels dies. Fins al moment, el pitjor episodi s'espera per al dijous.

A l'espera de més precipitacions

Gairebé a les portes del cap de setmana es preveu que les pluges arribin de nou a Catalunya. El dijous plourà en pràcticament tota la costa catalana, cosa que aguditzarà la sensació de fred. Així doncs, es confirma que març ha arribat amb ganes de demostrar que també té part d'hivern entre les seves setmanes.

Són molts els que ja compten els dies del calendari per donar la benvinguda a la primavera. Encara que sembla que per molt que la seva arribada sigui imminent, el canvi de temps no ho serà tant. Una mica més de paciència i a seguir gaudint dels encants que també amaga l'etapa hivernal.